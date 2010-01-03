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Conquistadorio (Полная версия)

Conquistadorio 27

Unlocked
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Версия:
27
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Morion Studio
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 475
Скриншоты
Описание

Conquistadorio - это захватывающий квест с уникальной механикой point and click и оригинальным сюжетом. Главный герой этой истории был далек от образца добродетели в своей прежней жизни, скорее, он был настоящим негодяем. И после смерти его душе не суждено было найти покой. Он отправляется в удивительное путешествие по царству мертвых, где ему предстоит встретить давних друзей, решить множество загадок и столкнуться с разными душами, которые имеют что сказать скитающейся душе.


Эта игра поражает не только увлекательным сюжетом, но и красочной графикой, интересными головоломками и множеством других увлекательных элементов. Conquistadorio - настоящая находка для фанатов квестовых игр, предлагая им уникальное путешествие и захватывающие приключения.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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