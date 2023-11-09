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Space Stars: RPG Survival Pro (Мод, Один удар)

Space Stars: RPG Survival Pro 1.10.3

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Версия:
1.10.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Not Found Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 234 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 111
Скриншоты
Описание

"Space Stars: RPG Survival Pro" - это увлекательная космическая игра, вдохновленная классическими космическими приключениями. Она переносит игроков в захватывающую вселенную, где они могут исследовать планеты, раскрывать загадки космоса и отправляться в увлекательные приключения. В мире "Space Stars" вас ждет огромное открытое пространство, полное визуальных эффектов, величественных планет и космических загадок. Это мир, где вы можете свободно исследовать и приключаться.


Игра предлагает разнообразные задания и миссии, которые позволят вам испытать себя в различных аспектах космической жизни. Вы сможете погрузиться в захватывающие приключения и раскрывать тайны вселенной. Вам предстоит исследовать не только космические просторы, но и выживать в них. Будьте готовыми к испытаниям, путешествиям через черные дыры и встречам с неизведанными существами. Игра впечатлит вас своим визуальным стилем, создающим удивительную атмосферу космического путешествия."Space Stars: RPG Survival Pro" предоставляет игрокам возможность отправиться в увлекательное космическое приключение, исследовать загадочные миры и погрузиться в захватывающий мир космоса.


Информация о модах
  • Убийство одним ударом
  • Множитель скорости
  • Увеличение предмета
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Скачать Space Stars: RPG Survival Pro (Мод, Один удар) v1.10.3 MOD APK

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Скачать Space Stars: RPG Survival Pro (Мод, Один удар) 234 Мб Ссылка 2 234 Мб

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Отзывы о Space Stars: RPG Survival Pro (Мод, Один удар)


Комментарии (1)
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Guzel
Guzel 9 ноября 2023 10:50
Обновите, пожалуйста, игру, а то игра не открывается чёрный экран и потом вылетает.
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