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Storyteller (Полная версия)

Storyteller (Полная версия) 1.1.19.2

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Версия:
1.1.19.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 17:00
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 657 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 926
Скриншоты
Описание

Storyteller - это увлекательная и оригинальная головоломка, в которой игрокам предстоит восстанавливать правильную последовательность событий в различных классических произведениях. Геймплей этой игры прост и интуитивно понятен, особенно если вы знакомы с оригинальным текстом произведения. Вам нужно будет устроить события в правильном порядке, чтобы довести историю от начала до конца. Графический стиль и иллюстрации помогут вам легко ориентироваться в игре.


Кроме того, Storyteller предлагает интересную особенность: возможность изменять сценарий, открывая новые главы и даже достигая секретных финалов. Это добавляет игре повторную играбельность и мотивирует исследовать различные варианты развития сюжета. Если вы любитель качественных и нетривиальных развлечений, то вам точно стоит попробовать эту игру и погрузиться в мир классической литературы.


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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