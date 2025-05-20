Storyteller (Полная версия) 1.1.19.2
Storyteller - это увлекательная и оригинальная головоломка, в которой игрокам предстоит восстанавливать правильную последовательность событий в различных классических произведениях. Геймплей этой игры прост и интуитивно понятен, особенно если вы знакомы с оригинальным текстом произведения. Вам нужно будет устроить события в правильном порядке, чтобы довести историю от начала до конца. Графический стиль и иллюстрации помогут вам легко ориентироваться в игре.
Кроме того, Storyteller предлагает интересную особенность: возможность изменять сценарий, открывая новые главы и даже достигая секретных финалов. Это добавляет игре повторную играбельность и мотивирует исследовать различные варианты развития сюжета. Если вы любитель качественных и нетривиальных развлечений, то вам точно стоит попробовать эту игру и погрузиться в мир классической литературы.
полная версия
Скачать Storyteller (Полная версия) v1.1.19.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.