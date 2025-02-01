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MicroTown.io-Маленький городок (Мод, Много денег)

MicroTown.io-Маленький городок (Мод, Много денег) 1.2.25

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kooapps Games | Fun Arcade and Casual Action Games
Версия:
1.2.25
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
id приложения:
com.kooapps.mylittletown
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 051

MicroTown.io - это увлекательная и захватывающая игра, которая сочетает в себе элементы фермерства, бизнес-симуляции и управления магазинами. Она предоставляет игрокам возможность построить свою собственную бизнес-империю с нуля, начиная с небольшой деревушки.


Одной из ключевых особенностей игры является ее красивая графика, которая создает приятное и расслабляющее визуальное восприятие. Мир MicroTown.io оживает благодаря ярким и красочным деталям, что делает игровой процесс приятным и увлекательным.


Игрокам предстоит заняться различными аспектами управления своим городом, включая развитие сельского хозяйства, создание производственных предприятий и управление магазинами. Они могут выращивать сельскохозяйственные культуры, разводить скот, строить фабрики и магазины, а также торговать товарами с другими игроками.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченные НАЛИЧНЫЕ
  • Безлимитный БИЛЕТ
  • РЕКЛАМА НЕ ПОКУПЛЕНА
 Теги темы: Много денег

Скачать MicroTown.io-Маленький городок (Мод, Много денег) 1.2.25 взлом

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Скачать MicroTown.io-Маленький городок (Мод, Много денег) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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