Описание

Beholder - это игра с уникальной концепцией, в которой игрокам предстоит принимать сложные моральные решения и выбирать, на чьей стороне они стоят. В мрачном мире диктатуры игроку придется следить за жителями дома и отслеживать их действия, а также решать, следовать ли законам режима или помогать скрываться и противостоять системе.





Важным аспектом игры является то, что решения игрока имеют последствия, которые могут повлиять на ход сюжета и судьбу персонажей. Это создает атмосферу напряжения и морального выбора, что делает Beholder уникальным опытом для игроков, интересующихся историями с моральными дилеммами и моральными выборами.





Игры такого рода могут вызвать размышления и поднести к сложным этическим вопросам, что делает их важными для тех, кто хочет не только развлекаться, но и задуматься о мире вокруг себя.