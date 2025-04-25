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Beholder (Мод, Много денег)

Beholder (Мод, Много денег) 2.6.272

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Версия:
2.6.272
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Creative Mobile Games
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 21:40
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 374 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
72 471
Скриншоты
Описание

Beholder - это игра с уникальной концепцией, в которой игрокам предстоит принимать сложные моральные решения и выбирать, на чьей стороне они стоят. В мрачном мире диктатуры игроку придется следить за жителями дома и отслеживать их действия, а также решать, следовать ли законам режима или помогать скрываться и противостоять системе.


Важным аспектом игры является то, что решения игрока имеют последствия, которые могут повлиять на ход сюжета и судьбу персонажей. Это создает атмосферу напряжения и морального выбора, что делает Beholder уникальным опытом для игроков, интересующихся историями с моральными дилеммами и моральными выборами.


Игры такого рода могут вызвать размышления и поднести к сложным этическим вопросам, что делает их важными для тех, кто хочет не только развлекаться, но и задуматься о мире вокруг себя.


Информация о модах

Неограниченные деньги и очки / Блаженный сон разблокирован

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

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Скачать Beholder (Мод, Много денег) 374 Мб Ссылка 2 374 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Beholder (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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ь
ь 28 апреля 2024 23:56
Почему игра вылетает?
0
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