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CarX Rally (Мод, Unlocked/много денег)

CarX Rally (Мод, Unlocked/много денег) 26102

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5
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Версия:
26102
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CarX Technologies
Категория:
Без интернета / На русском / Гонки / Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 700 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20 436

Единственная гоночная игра-симулятор автомобилей, которая позволяет вам настраивать свои навыки, классы и транспортные средства. Проложите простой, но увлекательный набор трасс и соревнуйтесь с лучшими раллийными гонщиками мира на доступных автомобилях самых известных брендов!


CarX Rally также является одним из самых быстрых игровых приложений в своей категории в App Store: сейчас его скачали более 10 миллионов раз. CarX Rally — одна из старейших и самых известных раллийных игр для iOS, занявшая 1-е место во время первого рыночного соревнования на GameTrail еще в 2012 году (очевидно, не все победители были выбраны).


CarX Rally - Играя вы сможете получить целую кучу новых впечатлений. В этой игре множество динамичных спорт каров, 35+ красивых трас на которых можно дрифтовать, участвовать в захватывающих гонках и не только! Игра сможет порадовать игроков вполне реалистичной физикой, вы сами выбираете стиль управления автомобилем. Участвуйте в 35+ турнирах по ралли, выбирайте свои любимые автомобили и принимайте участие в незабываемом событии. Вас ждут самые разнообразные автомобили, игра имеет большой автопарк на любой вкус.

Кроме того, вы можете улучшать комплектующие любого автомобиля!


Скриншоты

Информация о модах

  • Открыты все автомобили;
  • Много игровой валюты.
 Теги темы: Много денег, Unlocked, Встроенный кэш, Автомобили

Скачать CarX Rally (Мод, Unlocked/много денег) 26102 взлом

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Скачать CarX Rally (Мод, Unlocked/много денег) 700 Мб Ссылка 2 700 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о CarX Rally (Мод, Unlocked/много денег)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 4 октября 2022 23:16
Love ваш сайт, Совсем скоро обновим :)
-5
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Love ваш сайт
Love ваш сайт 4 октября 2022 21:15
Обновите пожалуйста
-5
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