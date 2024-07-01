Единственная гоночная игра-симулятор автомобилей, которая позволяет вам настраивать свои навыки, классы и транспортные средства. Проложите простой, но увлекательный набор трасс и соревнуйтесь с лучшими раллийными гонщиками мира на доступных автомобилях самых известных брендов!





CarX Rally также является одним из самых быстрых игровых приложений в своей категории в App Store: сейчас его скачали более 10 миллионов раз. CarX Rally — одна из старейших и самых известных раллийных игр для iOS, занявшая 1-е место во время первого рыночного соревнования на GameTrail еще в 2012 году (очевидно, не все победители были выбраны).





CarX Rally - Играя вы сможете получить целую кучу новых впечатлений. В этой игре множество динамичных спорт каров, 35+ красивых трас на которых можно дрифтовать, участвовать в захватывающих гонках и не только! Игра сможет порадовать игроков вполне реалистичной физикой, вы сами выбираете стиль управления автомобилем. Участвуйте в 35+ турнирах по ралли, выбирайте свои любимые автомобили и принимайте участие в незабываемом событии. Вас ждут самые разнообразные автомобили, игра имеет большой автопарк на любой вкус.

Кроме того, вы можете улучшать комплектующие любого автомобиля!