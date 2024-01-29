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Interior Home Makeover (Мод, Много денег)

Interior Home Makeover (Мод, Много денег) 1.5.2

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Версия:
1.5.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
TERAs Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
980
Скриншоты
Описание

Interior Home Makeover - это захватывающая игра в жанре "три в ряд", которая позволяет игрокам выбирать, создавать и улучшать свой дом, воплощая в жизнь свои самые заветные мечты. В этой игре вы сможете окунуться в мир дизайна интерьера и творчества, а также разгадывать увлекательные головоломки "три в ряд" для того, чтобы обустроить свой дом мечты главного героя.


Основное внимание в игре уделяется созданию красивых и уютных мест внутри вашего дома. Вы сможете проявить свой вкус и фантазию, выбирая различные элементы декора, мебель, цветовые схемы и многое другое, чтобы сделать свой дом уникальным и комфортным.


Если вам нравятся головоломки "три в ряд", то "Interior Home Makeover" предложит вам множество увлекательных задач, где вы будете сочетать элементы и решать сложности, чтобы заработать ресурсы и обустраивать свой дом. Эта игра подарит вам удовольствие от дизайна и творчества, а также позволит реализовать ваши идеи о идеальном доме.



Информация о модах

Неограниченное количество денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Interior Home Makeover (Мод, Много денег) v1.5.2 MOD APK

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Скачать Interior Home Makeover (Мод, Много денег) 133 Мб Ссылка 2 133 Мб

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