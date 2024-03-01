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Magic Survival (Мод, много денег)

Magic Survival (Мод, много денег) 0.948

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Версия:
0.948
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LEME
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
40 320
Скриншоты
Описание

Magic Survival - простая по своей структуре, но требует хладнокровия и слаженности действий игрока, чтобы их подопечные просуществовали долго. Главный герой, волшебник и путешественник, приезжает в проклятые и заброшенные земли с научными целями. Появление живого незнакомца позволяет заблудшим духам устремиться к чистой душе главного героя. Необходимо убегать, стрелять заклинаниями, собирать припасы и ресурсы, прокачивать персонажа, а также быть готовым к серьезному ухудшению ситуации на поле боя. Где всегда есть место героизму и возможности убежать от неприятностей.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим Бога

МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель опыта
  • Режим Бога
  • Скорость игры
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 Теги темы: Много денег

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MOD V1 143 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 143 Мб

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