Описание

Magic Survival - простая по своей структуре, но требует хладнокровия и слаженности действий игрока, чтобы их подопечные просуществовали долго. Главный герой, волшебник и путешественник, приезжает в проклятые и заброшенные земли с научными целями. Появление живого незнакомца позволяет заблудшим духам устремиться к чистой душе главного героя. Необходимо убегать, стрелять заклинаниями, собирать припасы и ресурсы, прокачивать персонажа, а также быть готовым к серьезному ухудшению ситуации на поле боя. Где всегда есть место героизму и возможности убежать от неприятностей.