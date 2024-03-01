Версия:
0.948
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LEME
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:43
Возраст:
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
40 320
Описание
Magic Survival - простая по своей структуре, но требует хладнокровия и слаженности действий игрока, чтобы их подопечные просуществовали долго. Главный герой, волшебник и путешественник, приезжает в проклятые и заброшенные земли с научными целями. Появление живого незнакомца позволяет заблудшим духам устремиться к чистой душе главного героя. Необходимо убегать, стрелять заклинаниями, собирать припасы и ресурсы, прокачивать персонажа, а также быть готовым к серьезному ухудшению ситуации на поле боя. Где всегда есть место героизму и возможности убежать от неприятностей.
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Режим Бога
МОД 2
- МОД МЕНЮ
- Множитель опыта
- Режим Бога
- Скорость игры
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