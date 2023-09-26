Холодное Сердце. Звездопад (Мод, Много жизней) 13.6.0
Вы поклонник известного мультфильма «Холодное сердце»? Тогда сегодня вы сможете сыграть в игру, вдохновленную этим фильмом! Игра проста в освоении, не требует сложных уровней навыков и доставляет удовольствие. Режьте лук и собирайте головоломки как можно быстрее, прежде чем кто-то назовет ваше имя! Любителям Frozen всех возрастов понравится эта очаровательная и восхитительная игра.
Играйте в своем собственном темпе с виртуальными монетами, чтобы тратить их на что угодно: от новых уровней до покупки всемогущих предметов, таких как секретное оружие, или невероятно мощного навыка, который работает для всех. Вам никогда не будет скучно с этой освежающей игрой, которая идеально подходит для любого возраста! Приходите посмотреть, из-за чего весь этот шум — новые поклонники ежедневно открывают для себя радость от головоломок Frozen!
Холодное Сердце. Звездопад (Мод, Много жизней) - Решай более 1000 головоломок выполненные в ярких красках. герои Холодное сердце ждут тебя, подбирай совпадающие элементы и проходи уровни. Составляй больше одинаковых кристаллов в ряд, и зарабатывай больше денег, открывай дополнительные задания.
С прохождением дополнительных заданий, получи возможность открывать новых персонажей, изначально приключение начнётся вместе с Эльзой, потом вы будете находить новых персонажей. У каждого героя есть свои уникальные бонусы, используйте их.
1. Неограниченное количество Снежков
2. Неограниченное количество ходов
3. Никакой Рекламы
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