android-1.ru / Игры / Казуальные / Холодное Сердце. Звездопад (Мод, Много жизней)
Холодное Сердце. Звездопад (Мод, Много жизней)

Холодное Сердце. Звездопад (Мод, Много жизней) 13.6.0

5
1
Скачать (190 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Jam City, Inc.
Версия:
13.6.0
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 190 Мб
id приложения:
com.disney.frozensaga_goo
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
8 116

Вы поклонник известного мультфильма «Холодное сердце»? Тогда сегодня вы сможете сыграть в игру, вдохновленную этим фильмом! Игра проста в освоении, не требует сложных уровней навыков и доставляет удовольствие. Режьте лук и собирайте головоломки как можно быстрее, прежде чем кто-то назовет ваше имя! Любителям Frozen всех возрастов понравится эта очаровательная и восхитительная игра.


Играйте в своем собственном темпе с виртуальными монетами, чтобы тратить их на что угодно: от новых уровней до покупки всемогущих предметов, таких как секретное оружие, или невероятно мощного навыка, который работает для всех. Вам никогда не будет скучно с этой освежающей игрой, которая идеально подходит для любого возраста! Приходите посмотреть, из-за чего весь этот шум — новые поклонники ежедневно открывают для себя радость от головоломок Frozen!


Холодное Сердце. Звездопад (Мод, Много жизней) - Решай более 1000 головоломок выполненные в ярких красках. герои Холодное сердце ждут тебя, подбирай совпадающие элементы и проходи уровни. Составляй больше одинаковых кристаллов в ряд, и зарабатывай больше денег, открывай дополнительные задания.


С прохождением дополнительных заданий, получи возможность открывать новых персонажей, изначально приключение начнётся вместе с Эльзой, потом вы будете находить новых персонажей. У каждого героя есть свои уникальные бонусы, используйте их.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество Снежков

2. Неограниченное количество ходов

3. Никакой Рекламы

 Теги темы: Много жизней, Встроенный кэш, три в ряд

Скачать Холодное Сердце. Звездопад (Мод, Много жизней) 13.6.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Холодное Сердце. Звездопад (Мод, Много жизней) 190 Мб Ссылка 2 190 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Duddu – мой виртуальный питомец (Мод, Много денег)
Duddu – мой виртуальный питомец (Мод, Много денег)
Версия: 1.74
Subway Surfers (Много денег/бесплатные покупки/мод меню)
Subway Surfers (Много денег/бесплатные покупки/мод меню)
Версия: 3.30.2
Мой Дом - Дизайнерские Мечты (Мод, Много денег)
Мой Дом - Дизайнерские Мечты (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.490
Симулятор жизни. New Life 2 (Мод, Много денег)
Симулятор жизни. New Life 2 (Мод, Много денег)
Версия: 1.3.6.0
Family Hotel: Romantic story decoration match 3 (Мод, Бесплатные покупки)
Family Hotel: Romantic story decoration match 3 (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 10.15
Blocky Farm (Мод, много денег)
Blocky Farm (Мод, много денег)
Версия: 1.2.95
Клуб Романтики - Мои Истории (Мод, Бесплатный выбор)
Клуб Романтики - Мои Истории (Мод, Бесплатный выбор)
Версия: 1.0.30410
Мой говорящий Том (Мод, Много денег)
Мой говорящий Том (Мод, Много денег)
Версия: 8.2.1.5023

Отзывы о Холодное Сердце. Звездопад (Мод, Много жизней)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив