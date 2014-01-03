Версия:
3.1.14
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:37
Возраст:
Требуется места:
≈ 207 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 052
Описание
Merge Anything - это захватывающая игра, в которой вы вступаете в битву мутантов, создавая собственных бойцов и сражаясь за славу и призы. В этой игре есть множество возможностей для творчества и экспериментов, так как вы можете комбинировать разные элементы и функции, чтобы создать уникальных бойцов.
Игра также предлагает вам уникальное и забавное содержание, которое добавляет веселье и вдохновение. Вы можете придумывать новые элементы и функции, чтобы улучшить своих бойцов, добавляя им особенности животных или предметов. Этот процесс создания и совершенствования бойцов приносит удовольствие и вдохновение, и вы можете наслаждаться каждым шагом в этой увлекательной игре.
Информация о модах
Бесплатные награды
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Скачать Merge Anything - Mutant Battle (Мод, Бесплатные награды) v3.1.14 MOD APK
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