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Farmer Against Potatoes Idle (Мод, Много денег)

Farmer Against Potatoes Idle (Мод, Много денег) 1.0305

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Версия:
1.0305
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Oni Gaming
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 327 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 807
Скриншоты
Описание

Farmer Against Potatoes Idle – это захватывающая игра, в которой фермеры оказываются в непростой ситуации: волны картофеля начинают захватывать их дома. Ранее эти фермеры выращивали этот картофель с упорством, но теперь он обретает свое собственное сознание и направляется на атаку. Игрокам предстоит стать на защиту фермерских угодий и помочь им справиться с этой волной вторжения картофеля.


В Farmer Against Potatoes Idle игроки встретят сердитых картофелей, вооруженных и готовых атаковать людей. Фермеры, прежде так усердно выращивавшие свои урожаи, теперь вынуждены бороться за свои же поля и дома. Игрокам предстоит взять на себя роль защитников и помочь фермерам справиться с этим внезапным нападением картофельной армии.


Farmer Against Potatoes Idle обещает захватывающий игровой процесс, включающий в себя тактические решения и стратегическое мышление. Игрокам предстоит развернуть свои умения и оружие, чтобы защитить фермерские угодья и преодолеть волну вторжения картофеля.


Информация о модах

Неограниченное количество денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Farmer Against Potatoes Idle (Мод, Много денег) v1.0305 MOD APK

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Скачать Farmer Against Potatoes Idle (Мод, Много денег) 327 Мб Ссылка 2 327 Мб

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