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Traffic Jam Fever (Мод, Бесплатные награды)

Traffic Jam Fever (Мод, Бесплатные награды) 1.4.8

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Версия:
1.4.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supersonic Studios LTD
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:59
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 457
Скриншоты
Описание

Traffic Jam Fever — это увлекательная и дружелюбная к игрокам игра на холостом ходу, которая ставит перед вами задачу управления системой дорог для предотвращения пробок. Эта игра сочетает в себе элементы головоломки и стратегии, предлагая игрокам простой, но вызывающий игровой процесс.


Основной целью в "Traffic Jam Fever" является разработка и оптимизация дорожной системы, чтобы обеспечить эффективное движение транспорта и избегать пробок. Игрокам предстоит принимать решения о строительстве новых дорог, развязок и других инфраструктурных объектов для улучшения дорожного трафика.


Одной из уникальных особенностей игры является возможность бесконечно зарабатывать деньги и увеличивать плотность трафика. Это добавляет элемент прогресса и развития, поскольку с увеличением трафика становятся доступны новые вызовы и возможности для расширения вашей дорожной сети.


Информация о модах

Бесплатные награды

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Traffic Jam Fever (Мод, Бесплатные награды) v1.4.8 MOD APK

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Скачать Traffic Jam Fever (Мод, Бесплатные награды) 117 Мб Ссылка 2 117 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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