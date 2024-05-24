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Mars Survivor (Мод Меню)

Mars Survivor (Мод Меню) 1.2.0

Выживайте и преодолевайте препятствия на Марсе
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5
Скачать (100 Мб)
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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Estoty Vilnius UAB
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 421

В игре Mars Survivor вас ждет захватывающее приключение на красной планете Марс. После катастрофы с астероидом ваша миссия - выжить и спасти себя и своих товарищей. Это не будет легкой задачей, но ваше выживание зависит от вашей способности исследовать, разрабатывать стратегии и преодолевать препятствия.


Исследование Марса станет ключевой частью вашей миссии. Вы должны изучать окружающую среду, искать ресурсы и понимать, как использовать их в своих интересах. Разрабатывайте стратегии для выживания, создавайте укрытия и обеспечивайте себя необходимыми средствами для выживания на безжалостной планете. Преодоление препятствий и опасностей будет составлять неотъемлемую часть вашего путешествия. Вы должны будите принимать решения, которые могут повлиять на ваше выживание, и выбирать правильные действия в критических моментах.


Цель игры - вернуться на Землю, но путь обратно будет полон вызовов и трудностей. Вам придется проявить все свои навыки и умения, чтобы добраться до цели. Погрузитесь в захватывающий мир Марса, где каждое решение имеет значение, и испытайте себя в роли выжившего на чужой планете.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона объекта
  • Множитель урона
  • Скорость игры
  • Кислород не снижается
  • Бог Мод
  • Навязчивая реклама удалена

MOD V2


[Меню проигрывателя]

  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Пластиковый мультипликатор
  • Металлический множитель
  • Золотой множитель
  • Резиновый множитель
  • Множитель проводов
  • Множитель семян
  • Кремниевый множитель
  • Множитель солнечной батареи
  • Множитель солнечных батарей
  • Множитель микросхемы
  • Металлический пластинчатый мультипликатор
  • Множитель двигателя
  • Лестничный множитель
  • Дверной множитель
  • Антенный умножитель
  • Множитель радиоактивного топлива
  • Множитель билета
 Теги темы: Мод меню, Режим бога

Скачать Mars Survivor (Мод Меню) 1.2.0 взлом

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MOD V1 100 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 100 Мб

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