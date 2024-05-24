Mars Survivor (Мод Меню) 1.2.0
Выживайте и преодолевайте препятствия на Марсе
В игре Mars Survivor вас ждет захватывающее приключение на красной планете Марс. После катастрофы с астероидом ваша миссия - выжить и спасти себя и своих товарищей. Это не будет легкой задачей, но ваше выживание зависит от вашей способности исследовать, разрабатывать стратегии и преодолевать препятствия.
Исследование Марса станет ключевой частью вашей миссии. Вы должны изучать окружающую среду, искать ресурсы и понимать, как использовать их в своих интересах. Разрабатывайте стратегии для выживания, создавайте укрытия и обеспечивайте себя необходимыми средствами для выживания на безжалостной планете. Преодоление препятствий и опасностей будет составлять неотъемлемую часть вашего путешествия. Вы должны будите принимать решения, которые могут повлиять на ваше выживание, и выбирать правильные действия в критических моментах.
Цель игры - вернуться на Землю, но путь обратно будет полон вызовов и трудностей. Вам придется проявить все свои навыки и умения, чтобы добраться до цели. Погрузитесь в захватывающий мир Марса, где каждое решение имеет значение, и испытайте себя в роли выжившего на чужой планете.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона объекта
- Множитель урона
- Скорость игры
- Кислород не снижается
- Бог Мод
- Навязчивая реклама удалена
MOD V2
[Меню проигрывателя]
- Режим бога
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Пластиковый мультипликатор
- Металлический множитель
- Золотой множитель
- Резиновый множитель
- Множитель проводов
- Множитель семян
- Кремниевый множитель
- Множитель солнечной батареи
- Множитель солнечных батарей
- Множитель микросхемы
- Металлический пластинчатый мультипликатор
- Множитель двигателя
- Лестничный множитель
- Дверной множитель
- Антенный умножитель
- Множитель радиоактивного топлива
- Множитель билета
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