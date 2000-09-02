android-1.ru / Игры / Казуальные / Tap Tap Fish - AbyssRium (Мод, Бесплатные покупки)
Tap Tap Fish - AbyssRium (Мод, Бесплатные покупки)

Tap Tap Fish - AbyssRium (Мод, Бесплатные покупки) 1.72.0

2
1
Скачать (350 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
FLERO Games
Версия:
1.72.0
Категория:
Казуальные / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 350 Мб
id приложения:
com.idleif.abyssrium
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
3 753
Tap Tap Fish: AbyssRium - это милая и очаровательная игра, которая позволяет вам окунуться в подводный мир и помочь маленькому кораллиту найти друзей и создать уникальное подводное пространство. Вот некоторые ключевые особенности этой игры: В игре вам предстоит взаимодействовать с кораллитом, нажимая на него, чтобы придать ему жизнь. Кораллит начинает выращивать кораллы и привлекать другие формы жизни в океан. Геймплей очень простой и интуитивный, что делает игру доступной для всех. Вы можете развивать свой подводный мир, улучшая различные его аспекты, начиная с кораллита и заканчивая животными и растениями. Это позволяет вам создать собственный аквариум под морем, который можно настраивать и улучшать по своему усмотрению.

Графика в игре очень красочная и привлекательная. Вы сможете наблюдать за разнообразными морскими созданиями и растениями, которые населяют ваш подводный мир. Это создает ощущение настоящей подводной жизни. В игре есть разнообразные задачи и достижения, которые добавляют элемент вызова и мотивируют вас развивать свой подводный мир. Ваш верный спутник, кораллит, будет предоставлять вам советы и инструкции по игре, помогая вам развиваться и находить новые способы обогатить свой мир.Игра предлагает простой и увлекательный опыт, который подходит для всех возрастов и позволяет наслаждаться созданием собственного подводного рая.

Скриншоты

Информация о модах
  • Бесплатные покупки за реальные деньги.
 Теги темы: Встроенный кэш, Unlocked, Бессмертие

Скачать Tap Tap Fish - AbyssRium (Мод, Бесплатные покупки) 1.72.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Tap Tap Fish - AbyssRium (Мод, Бесплатные покупки)
350 Мб
Ссылка 2
350 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Dumb Ways to Die Original (Мод, много монет)
Dumb Ways to Die Original (Мод, много монет)
Версия: 36.1.28
Ферма Бесплатно с Барашками (Мод, много денег)
Ферма Бесплатно с Барашками (Мод, много денег)
Версия: 4.18
Art Inc. - Trendy Business Clicker (Мод, Бесплатные покупки)
Art Inc. - Trendy Business Clicker (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.20.5
Township - Город и Ферма (Мод, много денег)
Township - Город и Ферма (Мод, много денег)
Версия: 19.0.1
Restaurant Renovation (Мод, Много звёзд)
Restaurant Renovation (Мод, Много звёзд)
Версия: 3.2.26
Potion Punch 2: Fantasy Cooking Adventures (Мод, Много денег)
Potion Punch 2: Fantasy Cooking Adventures (Мод, Много денег)
Версия: 2.9.00
AB Evolution 2022 (Мод, Много урона)
AB Evolution 2022 (Мод, Много урона)
Версия: 2.9.20
Убийство в Альпах (Мод, Unlocked)
Убийство в Альпах (Мод, Unlocked)
Версия: 10.2.1

Отзывы о Tap Tap Fish - AbyssRium (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив