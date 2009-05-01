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Devil May Cry: Peak of Combat (Полная версия)

Devil May Cry: Peak of Combat (Полная версия) 2.6.0.496100

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Версия:
2.6.0.496100
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
nebulajoy
Категория:
На русском / Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 446

Devil May Cry: Peak of Combat - мобильная игра, созданная студией NebulaJoy при активном участии официальной команды разработчиков DMC от компании CAPCOM. Эта игра наследует лучшие черты оригинальной серии Devil May Cry и предлагает игрокам свободное и гибкое использование комбинированных навыков, где они могут продемонстрировать свое мастерство выполнения комбо и тактических приемов.


Одной из особенностей игры является разнообразие стилей боя и комбинаций, которые игроки могут использовать. Каждый персонаж обладает уникальными способностями и стилями, что добавляет глубину и разнообразие в геймплей. Игроки также могут использовать вспомогательные навыки своего выбранного класса, чтобы создать глубокие комбинации.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия игры

Скачать Devil May Cry: Peak of Combat (Полная версия) 2.6.0.496100 взлом

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Скачать Devil May Cry: Peak of Combat (Полная версия) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

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Отзывы о Devil May Cry: Peak of Combat (Полная версия)


Комментарии (3)
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Рустам
Рустам 12 апреля 2024 21:25
Когда будет Обнова
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 января 2024 00:41
Гость Александр,
да, сервера откроются через несколько часов
+2
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Гость Александр
Гость Александр 9 января 2024 23:41
Требует подключения интернета! (((
0
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