Devil May Cry: Peak of Combat (Полная версия) 2.6.0.496100
Версия:
2.6.0.496100
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
nebulajoy
Категория:
На русском / Экшен / Платные
Обновлено:
Сегодня, 15:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 446
Devil May Cry: Peak of Combat - мобильная игра, созданная студией NebulaJoy при активном участии официальной команды разработчиков DMC от компании CAPCOM. Эта игра наследует лучшие черты оригинальной серии Devil May Cry и предлагает игрокам свободное и гибкое использование комбинированных навыков, где они могут продемонстрировать свое мастерство выполнения комбо и тактических приемов.
Одной из особенностей игры является разнообразие стилей боя и комбинаций, которые игроки могут использовать. Каждый персонаж обладает уникальными способностями и стилями, что добавляет глубину и разнообразие в геймплей. Игроки также могут использовать вспомогательные навыки своего выбранного класса, чтобы создать глубокие комбинации.
Информация о модах
полная версия игры
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