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Pickle Pete: Уцелевший (Мод, Много денег)

Pickle Pete: Уцелевший (Мод, Много денег) 2.15.1

Главный герой Пикл Пит против армии врагов
17
4
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Версия:
2.15.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Frojo Apps
Категория:
На русском / Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 222 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14 240
Скриншоты
Описание

Pickle Pete: Survivor - это захватывающий экшен с щепоткой юмора, который полностью погружает игроков в безумные и сумасшедшие события. Главный герой, Пикл Пит, был превращен в огурец, а другие персонажи тоже стали объектами, которые могут быть съедены. Параллельно с этим, мир подвергается угрозе огромной армии беспощадных врагов. Пикл Пит должен противостоять этой угрозе, искать противоядие от своего недуга и разгадывать тайну всего происходящего.


В игре вас ждет динамичный игровой процесс, оригинальные ситуации и события, разнообразный арсенал оружия и умений, крутые возможности для улучшений и другие интересные особенности. Вы сможете насладиться уникальным опытом игры, полным динамики и смеха.


Информация о модах

MOD V1

  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • Множитель скорости атаки
  • Бог Мод
  • Вводить драгоценные камни
  • Ввести золото


Информация : Включите Inject Gems и Inject Gold в игре. Вы получите значение, когда вернетесь в главное меню.


MOD V2


1. Неограниченные деньги. (При активации опции рекомендуется входить и выходить из уровня в главное меню)

2. Неограниченные ресурсы. (При активации опции рекомендуется входить и выходить из уровня в главное меню)

3. Неограниченное количество солений  (Активировать перед входом на уровень)

4. Режим Бога

5. Быстрый огонь. (Увеличивает скорость использования всего оружия, включая вторичные навыки)

6. Заморозка врагов ( замораживает некоторых врагов, но они все равно могут атаковать вас)

7. Множитель скорости 1x-100x

8. Множитель урона 1x-1000x

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 Теги темы: Много денег

Скачать Pickle Pete: Уцелевший (Мод, Много денег) v2.15.1 MOD APK

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MOD V1 222 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 222 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Pickle Pete: Уцелевший (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
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LoveShka
LoveShka 31 августа 2024 15:51
Не работает мод
+1
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Раздолбаййй
Раздолбаййй 7 февраля 2024 23:21
Не открывается
+1
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Гость Дмитрий
Гость Дмитрий 12 октября 2023 17:53
Скачал версию 2.3, установил, в итоге говорит ошибка, обновить приложение когда разработчик его выпустит
+2
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Евгений
Евгений 3 августа 2023 00:50
Добавьте бессмертие буст на деньги не все решает
+1
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