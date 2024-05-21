Pickle Pete: Уцелевший (Мод, Много денег) 2.15.1
Главный герой Пикл Пит против армии врагов
Pickle Pete: Survivor - это захватывающий экшен с щепоткой юмора, который полностью погружает игроков в безумные и сумасшедшие события. Главный герой, Пикл Пит, был превращен в огурец, а другие персонажи тоже стали объектами, которые могут быть съедены. Параллельно с этим, мир подвергается угрозе огромной армии беспощадных врагов. Пикл Пит должен противостоять этой угрозе, искать противоядие от своего недуга и разгадывать тайну всего происходящего.
В игре вас ждет динамичный игровой процесс, оригинальные ситуации и события, разнообразный арсенал оружия и умений, крутые возможности для улучшений и другие интересные особенности. Вы сможете насладиться уникальным опытом игры, полным динамики и смеха.
MOD V1
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона
- Множитель скорости атаки
- Бог Мод
- Вводить драгоценные камни
- Ввести золото
Информация : Включите Inject Gems и Inject Gold в игре. Вы получите значение, когда вернетесь в главное меню.
MOD V2
1. Неограниченные деньги. (При активации опции рекомендуется входить и выходить из уровня в главное меню)
2. Неограниченные ресурсы. (При активации опции рекомендуется входить и выходить из уровня в главное меню)
3. Неограниченное количество солений (Активировать перед входом на уровень)
4. Режим Бога
5. Быстрый огонь. (Увеличивает скорость использования всего оружия, включая вторичные навыки)
6. Заморозка врагов ( замораживает некоторых врагов, но они все равно могут атаковать вас)
7. Множитель скорости 1x-100x
8. Множитель урона 1x-1000x
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