Описание

Pickle Pete: Survivor - это захватывающий экшен с щепоткой юмора, который полностью погружает игроков в безумные и сумасшедшие события. Главный герой, Пикл Пит, был превращен в огурец, а другие персонажи тоже стали объектами, которые могут быть съедены. Параллельно с этим, мир подвергается угрозе огромной армии беспощадных врагов. Пикл Пит должен противостоять этой угрозе, искать противоядие от своего недуга и разгадывать тайну всего происходящего.





В игре вас ждет динамичный игровой процесс, оригинальные ситуации и события, разнообразный арсенал оружия и умений, крутые возможности для улучшений и другие интересные особенности. Вы сможете насладиться уникальным опытом игры, полным динамики и смеха.