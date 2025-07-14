Описание

Crunchyroll® Game Vault представляет новый сервис для фанатов аниме, который позволяет наслаждаться бесплатными мобильными играми без рекламы и встроенных покупок. Для доступа к этому эксклюзивному контенту требуется Mega Fan или Ultimate Fan членство. Обновите или зарегистрируйтесь, чтобы открыть для себя увлекательные аниме-игры.





В одной из игр, основанных на традициях вашей деревни, вам предстоит отправиться на небесный остров, чтобы завершить обучение алхимии. Вооружившись командой духов природы и волшебными зельями, а также поддержкой новых друзей, вы исследуете древние храмы, опасные подземелья и враждебные биомы. Вашей целью будет раскрытие темной тайны Острова Лунного Камня.