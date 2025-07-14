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Crunchyroll: Moonstone Island (Мод, Все DLC)

Crunchyroll: Moonstone Island (Мод, Все DLC) v2255

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Версия:
2255
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Вчера, 22:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 231 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
31
Описание

Crunchyroll® Game Vault представляет новый сервис для фанатов аниме, который позволяет наслаждаться бесплатными мобильными играми без рекламы и встроенных покупок. Для доступа к этому эксклюзивному контенту требуется Mega Fan или Ultimate Fan членство. Обновите или зарегистрируйтесь, чтобы открыть для себя увлекательные аниме-игры.


В одной из игр, основанных на традициях вашей деревни, вам предстоит отправиться на небесный остров, чтобы завершить обучение алхимии. Вооружившись командой духов природы и волшебными зельями, а также поддержкой новых друзей, вы исследуете древние храмы, опасные подземелья и враждебные биомы. Вашей целью будет раскрытие темной тайны Острова Лунного Камня.


Информация о модах

Разблокированы все DLC

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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