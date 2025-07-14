Crunchyroll: Moonstone Island (Мод, Все DLC) v2255
Crunchyroll® Game Vault представляет новый сервис для фанатов аниме, который позволяет наслаждаться бесплатными мобильными играми без рекламы и встроенных покупок. Для доступа к этому эксклюзивному контенту требуется Mega Fan или Ultimate Fan членство. Обновите или зарегистрируйтесь, чтобы открыть для себя увлекательные аниме-игры.
В одной из игр, основанных на традициях вашей деревни, вам предстоит отправиться на небесный остров, чтобы завершить обучение алхимии. Вооружившись командой духов природы и волшебными зельями, а также поддержкой новых друзей, вы исследуете древние храмы, опасные подземелья и враждебные биомы. Вашей целью будет раскрытие темной тайны Острова Лунного Камня.
Разблокированы все DLC
Скачать Crunchyroll: Moonstone Island (Мод, Все DLC) v2255 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.