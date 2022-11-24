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Soccer Super Star - футбол (Мод, Без рекламы)

Soccer Super Star - футбол (Мод, Без рекламы) 0.3.5

Испытайте азарт футбола и мастерство в захватывающей спортивной игре
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Версия:
0.3.5
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Real Free Soccer
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20 889
Скриншоты
Описание

Soccer Super Star - это увлекательная спортивная игра, которая предоставляет игрокам возможность испытать азарт футбола. Футбол всегда требует от игроков выдающегося мастерства, физической силы и тактической проницательности, и в этой игре вы сможете ощутить все аспекты этого захватывающего вида спорта.


В Soccer Super Star вы будете управлять персонажем и участвовать в футбольных матчах. Вашей целью будет набирать очки, проводя мяч в ворота соперника. Вы сможете выбирать различных персонажей и команды, каждая из которых обладает уникальными навыками и характеристиками.


Игровой процесс в Soccer Super Star легко осваивается, но требует от вас хорошей координации и стратегического мышления. Вы сможете соревноваться с другими игроками и участвовать в разнообразных соревнованиях, чтобы добиться победы.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Бесплатная перемотка
  • Разблокировать все
  • Без рекламы

МОД 2

  • Неограниченная жизнь

(вы можете сколько угодно перематывать неправильные удары во время матча).

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Soccer Super Star - футбол (Мод, Без рекламы) v0.3.5 MOD APK

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MOD V2 155 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 155 Мб

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