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Car Parking Multiplayer (Мод, Много денег)

Car Parking Multiplayer (Мод, Много денег) 4.8.18.3

3434
344
Скачать (1 Гб)
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Версия:
4.8.18.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
olzhass
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
427 522

Car Parking Multiplayer - это интересная многопользовательская игра, предлагающая игрокам широкий спектр заданий по парковке и возможность исследовать открытый мир вместе с другими игроками. Эта игра приносит незабываемый опыт и позволяет рассмотреть автомобильный мир с разных углов. Основной акцент в игре делается на сложных задачах парковки, и каждый уровень предоставляет свой набор уникальных вызовов вождения и препятствий. Игроки могут столкнуться с различными ситуациями парковки, улучшая свои навыки вождения и маневрирования.


Кроме того, она позволяет соревноваться и взаимодействовать с другими игроками. Вы можете создавать группы с друзьями или присоединяться к уже существующим, чтобы вместе исследовать игровой мир, проводить соревнования и обмениваться опытом. Игра предоставляет настоящий вызов игрокам и дает возможность продемонстрировать свои навыки вождения. Она требует точности и мастерства в парковке автомобилей, позволяя вам стать настоящим экспертом в управлении транспортным средством. Подготовьтесь к захватывающему приключению, полному адреналина и возможностей для проявления своих навыков вождения.


Кар паркинг ждет вас, чтобы показать, насколько хорошо вы можете управлять автомобилем и успешно справляться с парковкой. Будьте готовы к захватывающему опыту и станьте настоящим мастером парковки в этой игре!



Скриншоты

Информация о модах

–[ МЕНЮ ИГРЫ ]–

  • Режим бога
  • Неограниченное количество шин
  • Мгновенный сбой
  • Мгновенный сбой V2
  • Нет повреждений (видимый)
  • Без повреждений (двигатель)

–[ МЕНЮ ВАЛЮТЫ ]–

  • Заморозить золотую валюту
  • Заморозить денежную валюту
  • Разблокированы все автомобили
  • Все цены на автомобили 0


MOD V2


**Примечание. После включения неограниченного количества денег нажмите на значок Instagram, и у вас будет неограниченное количество денег.**

  • Неограниченные деньги (50M)
  • Платный контент разблокирован: автомобили, персонажи, дома, диски (колеса), вечный двигатель, отключение рекламы, двигатель W16, дом, цветной дым, гудки и полицейские сирены.
  • Бесплатная установка полицейских фонарей.

MOD V3


– Игрок в рэгдолл
– Черное небо
– Пройти сквозь стены (V1)
– Пройти сквозь стены (V2)
*Сервер*
– Обход античита (Лобби)
*Аккаунт/Магазин*
- Завершите миссии всех уровней
- Увеличивайте деньги при тратах
- Бесплатный магазин (автомобиль)
- Разблокируйте бесконечное топливо
- Разблокируйте дом/дым/и т. д.
- Удалить рекламу
*Транспортное средство*
– GodMode (если автомобиль поврежден двигателем, эффект аварии отсутствует)
– Неограниченное количество топлива (поворачивайте при заправке)
– Может находиться за пределами зоны


*Движение*
– Игрок на скорость (V1)
– Игрок на скорость (V2) – Игрок на скорость (V3)
– Игрок на скорость (V4) – Игрок на скорость (V5) – Игрок на скорость (V5) – Игрок на скорость (V6) – Игрок на скорость (V7) ) – Скоростной игрок (V8) – Скоростной игрок (V9) – Скоростной игрок (V10)

*Автоматические функции*
- Удалена проверка лицензии (Бесплатный магазин за реальные деньги, только для пользователей root
- Нажмите на значок Instagram, чтобы получить бонус без подписки
- Нажмите, чтобы получить бонусные деньги без показа рекламы

 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш, Unlocked, Автомобили

Скачать Car Parking Multiplayer (Мод, Много денег) 4.8.18.3 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 1 Гб MOD V2 1 Гб Много денег 1 Гб MOD V1 (Ссылка 2) 1 Гб MOD V2 (Ссылка 2) 1 Гб Много денег (Ссылка 2) 1 Гб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Car Parking Multiplayer (Мод, Много денег)


Комментарии (26)
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Александр Прутской
Александр Прутской 6 июля 2023 12:13
Не устанавливается 🤨
+8
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eugene
eugene 5 ноября 2022 17:07
Макс,
всё самое свежее публикуем)
+8
Ответить
Макс
Макс 24 октября 2022 12:34
Это самый лучший сайт тут всё что надо у меня даже в онлайн заходит
Спасибо вы самые лучшие!!!!!!!
+25
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Сиригами
Сиригами 19 июля 2022 21:15
Доброго времени суток. Почетав немного отзывов на разных сайтах убедился, что не у меня одного возникла проблема с онлайном. Но меня смутила другая вещь, взлом скачивал с Androeed.ru, там было сказано, что онлайн работает не на всех устройствах. До обновления я прекрасно играл на редми ноут 8 про лимитированной серии, но после недавнего обновления взлома все пошло как-то не так: онлайн работает с перебоями (сейчас 1:11, но в 20:30 онлайн работал, а сейчас нет), пробовал и впн и перезапуск игры и телефона, ничего не помогает. Возможно тут сыграл фактр того, что я поменял геолокацию телефона на Японию, а вместе с этим и электронку туда же перепривязал. Так же в плей маркете указана версия 6.9, а не 8,1 как тут. Может кто знает как решить мою проблему?
+8
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Тронер
Тронер 23 марта 2022 14:31
мод3: нельзя закрыть мод меню



вот закрыть не знаю


-12
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Даниил Салтыков
Даниил Салтыков 26 декабря 2021 11:17
Когда заходишь в игру и нажимаешь играть,у тебя ничего не загружается,играть в онлайн невозможно,обновите чтобы можно было играть!!!

Lensifal,
Надеемся,в игру играть невозможно! Сами попробуйте!
+9
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Саша
Саша 22 февраля 2021 21:19
Андрей,
Бро я не одмин но даю подсказку если ты скачиваешь не обновлённую версию с Гугла или Яндекса то оно не будет обновляться как не крути

+14
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5
5 25 января 2021 19:33
Топорков Алексей,
Иы скачал оригинал читать надо
+10
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Lensifal
Lensifal Администраторы 12 декабря 2020 19:32
Artem,
Здесь всегда размещается самая новая версия на данный момент, если устарела - скоро обновится
-6
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Artem
Artem 12 декабря 2020 17:34
  1. eugene,
Скажите пожалуйста,сегодня 11 декабря,у вас появилась эта новая версия?
+15
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