Car Parking Multiplayer (Мод, Много денег) 4.8.18.3
Car Parking Multiplayer - это интересная многопользовательская игра, предлагающая игрокам широкий спектр заданий по парковке и возможность исследовать открытый мир вместе с другими игроками. Эта игра приносит незабываемый опыт и позволяет рассмотреть автомобильный мир с разных углов. Основной акцент в игре делается на сложных задачах парковки, и каждый уровень предоставляет свой набор уникальных вызовов вождения и препятствий. Игроки могут столкнуться с различными ситуациями парковки, улучшая свои навыки вождения и маневрирования.
Кроме того, она позволяет соревноваться и взаимодействовать с другими игроками. Вы можете создавать группы с друзьями или присоединяться к уже существующим, чтобы вместе исследовать игровой мир, проводить соревнования и обмениваться опытом. Игра предоставляет настоящий вызов игрокам и дает возможность продемонстрировать свои навыки вождения. Она требует точности и мастерства в парковке автомобилей, позволяя вам стать настоящим экспертом в управлении транспортным средством. Подготовьтесь к захватывающему приключению, полному адреналина и возможностей для проявления своих навыков вождения.
Кар паркинг ждет вас, чтобы показать, насколько хорошо вы можете управлять автомобилем и успешно справляться с парковкой. Будьте готовы к захватывающему опыту и станьте настоящим мастером парковки в этой игре!
Информация о модах
–[ МЕНЮ ИГРЫ ]–
- Режим бога
- Неограниченное количество шин
- Мгновенный сбой
- Мгновенный сбой V2
- Нет повреждений (видимый)
- Без повреждений (двигатель)
–[ МЕНЮ ВАЛЮТЫ ]–
- Заморозить золотую валюту
- Заморозить денежную валюту
- Разблокированы все автомобили
- Все цены на автомобили 0
MOD V2
**Примечание. После включения неограниченного количества денег нажмите на значок Instagram, и у вас будет неограниченное количество денег.**
- Неограниченные деньги (50M)
- Платный контент разблокирован: автомобили, персонажи, дома, диски (колеса), вечный двигатель, отключение рекламы, двигатель W16, дом, цветной дым, гудки и полицейские сирены.
- Бесплатная установка полицейских фонарей.
MOD V3
– Игрок в рэгдолл
– Черное небо
– Пройти сквозь стены (V1)
– Пройти сквозь стены (V2)
*Сервер*
– Обход античита (Лобби)
*Аккаунт/Магазин*
- Завершите миссии всех уровней
- Увеличивайте деньги при тратах
- Бесплатный магазин (автомобиль)
- Разблокируйте бесконечное топливо
- Разблокируйте дом/дым/и т. д.
- Удалить рекламу
*Транспортное средство*
– GodMode (если автомобиль поврежден двигателем, эффект аварии отсутствует)
– Неограниченное количество топлива (поворачивайте при заправке)
– Может находиться за пределами зоны
*Движение*
– Игрок на скорость (V1)
– Игрок на скорость (V2) – Игрок на скорость (V3)
– Игрок на скорость (V4) – Игрок на скорость (V5) – Игрок на скорость (V5) – Игрок на скорость (V6) – Игрок на скорость (V7) ) – Скоростной игрок (V8) – Скоростной игрок (V9) – Скоростной игрок (V10)
*Автоматические функции*
- Удалена проверка лицензии (Бесплатный магазин за реальные деньги, только для пользователей root
- Нажмите на значок Instagram, чтобы получить бонус без подписки
- Нажмите, чтобы получить бонусные деньги без показа рекламы
Скачать Car Parking Multiplayer (Мод, Много денег) 4.8.18.3 взлом
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