Описание

Наследие: Дерево Силы — это захватывающая игра в жанре "поиск предметов", которая погружает игроков в мир археологических загадок и древних тайн. Сюжет разворачивается вокруг таинственного события, организованного известным меценатом Дэборой Уитвик, которое неожиданно приводит к распространению неизвестного вируса среди гостей грандиозного приёма в Нью-Йорке. Игрокам предстоит исследовать различные локации, решать головоломки и взаимодействовать с памятными персонажами для раскрытия загадки вируса.





По мере прогресса в игре, пользователи столкнутся с серией сложных мини-игр и квестов, которые требуют внимания и логического мышления. Каждый собранный предмет может быть ключом к разгадке следующей части головоломки или помочь в восстановлении исторических артефактов, которые раскроют еще больше информации о происхождении вируса. Взаимодействие с персонажами не только поможет собрать необходимые улики, но и позволит глубже погрузиться в интригующий сюжет.