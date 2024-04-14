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Наследие 3 (Мод, Много монет)

Наследие 3 (Мод, Много монет) 2.1.1.1005.63

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Версия:
2.1.1.1005.63
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FIVE-BN GAMES
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
14-04-2024, 10:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 738 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 537
Скриншоты
Описание

Наследие: Дерево Силы — это захватывающая игра в жанре "поиск предметов", которая погружает игроков в мир археологических загадок и древних тайн. Сюжет разворачивается вокруг таинственного события, организованного известным меценатом Дэборой Уитвик, которое неожиданно приводит к распространению неизвестного вируса среди гостей грандиозного приёма в Нью-Йорке. Игрокам предстоит исследовать различные локации, решать головоломки и взаимодействовать с памятными персонажами для раскрытия загадки вируса.


По мере прогресса в игре, пользователи столкнутся с серией сложных мини-игр и квестов, которые требуют внимания и логического мышления. Каждый собранный предмет может быть ключом к разгадке следующей части головоломки или помочь в восстановлении исторических артефактов, которые раскроют еще больше информации о происхождении вируса. Взаимодействие с персонажами не только поможет собрать необходимые улики, но и позволит глубже погрузиться в интригующий сюжет.


Информация о модах

использование подсказок не расходует золотые монеты

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Наследие 3 (Мод, Много монет) v2.1.1.1005.63 MOD APK

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Скачать Наследие 3 (Мод, Много монет) 738 Мб
Скачать Наследие 3 2.1.1.1005.63
Скачать Наследие 3 2.1.1.1005.63 (Ссылка 2)

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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