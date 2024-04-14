Наследие 3 (Мод, Много монет) 2.1.1.1005.63
Наследие: Дерево Силы — это захватывающая игра в жанре "поиск предметов", которая погружает игроков в мир археологических загадок и древних тайн. Сюжет разворачивается вокруг таинственного события, организованного известным меценатом Дэборой Уитвик, которое неожиданно приводит к распространению неизвестного вируса среди гостей грандиозного приёма в Нью-Йорке. Игрокам предстоит исследовать различные локации, решать головоломки и взаимодействовать с памятными персонажами для раскрытия загадки вируса.
По мере прогресса в игре, пользователи столкнутся с серией сложных мини-игр и квестов, которые требуют внимания и логического мышления. Каждый собранный предмет может быть ключом к разгадке следующей части головоломки или помочь в восстановлении исторических артефактов, которые раскроют еще больше информации о происхождении вируса. Взаимодействие с персонажами не только поможет собрать необходимые улики, но и позволит глубже погрузиться в интригующий сюжет.
использование подсказок не расходует золотые монеты
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.