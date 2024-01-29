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Guns of Glory: Survival (Встроенный кэш)

Guns of Glory: Survival (Встроенный кэш) 11.19.0

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Скачать (474 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CQ Gaming
Версия:
11.19.0
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 474 Мб
id приложения:
com.funplus.gog.sy1
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
1
Просмотров:
5 923

В Gun of Glory: Survival вас ожидает захватывающее приключение, где вы становитесь военачальником древнего средневекового королевства. Вашей задачей будет использовать все доступные тактики и свою мощную армию, чтобы побеждать врагов и обеспечивать безопасность вашей страны.


Вы сможете объединиться с соседними странами, чтобы создать новый режим во всем мире и разработать стратегии для территориальной экспансии. В постоянных атаках на цитадели и крепости предстоит разрабатывать тактики и бороться за свое королевство.


Gun of Glory: Survival предоставляет вам возможность почувствовать себя в роли военного лидера, разрабатывать стратегии и принимать решения, которые повлияют на судьбу вашей страны. Эта игра обещает захватывающий игровой опыт в мире средневековых сражений и интриг.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Скорость игры
 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Guns of Glory: Survival (Встроенный кэш) 11.19.0 взлом

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Скачать Guns of Glory: Survival (Встроенный кэш)
474 Мб
Ссылка 2
474 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Guns of Glory: Survival (Встроенный кэш)


Комментарии (1)
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Гость alex
Гость alex 17 февраля 2023 07:06
А что там в кэш? Что добавлено к оригиналу непонятно.
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