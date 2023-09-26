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CodyCross: Кроссворды (Мод, Много денег)

CodyCross: Кроссворды (Мод, Много денег) 1.86.1

10
8
Скачать (130 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Fanatee, Inc.
Версия:
1.86.1
Категория:
Без интернета / На русском / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.fanatee.cody
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
0
Просмотров:
18 748

CodyCross не просто игра; это путешествие по миру знаний и слов. Каждая загадка и уровень предлагают игрокам углубить свои знания в различных областях. От истории и географии до искусства и науки, CodyCross является идеальным инструментом для тех, кто хочет развивать свой словарный запас и углубить свои знания.


Задания по кроссвордам обучают ум логике, улучшают внимание и концентрацию, а также развивают абстрактное мышление. Игроки учатся соединять разные части информации и применять свои знания на практике. Благодаря дружелюбному интерфейсу и интересному дизайну, игра привлекает людей всех возрастов.


CodyCross предлагает множество уровней разной сложности, что делает её доступной как для новичков, так и для опытных игроков. Каждый успешно решенный кроссворд приносит ощущение достижения и мотивирует продолжать учиться и исследовать новые области.


Скриншоты

Информация о модах

1. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ

2. НЕТ РЕКЛАМЫ

 Теги темы: Много денег

Скачать CodyCross: Кроссворды (Мод, Много денег) 1.86.1 взлом

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Скачать CodyCross: Кроссворды (Мод, Много денег)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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