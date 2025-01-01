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Hot Wheels Unlimited (Мод, всё открыто)

Hot Wheels Unlimited 2025.1.1

UnlockedВстроенный кэш

Экспериментируйте с треками и докажите свои навыки в гонках
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18
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Версия:
2025.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Budge Studios
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 790 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
27 476
Скриншоты
Описание

Вас ждёт уникальное приключение в захватывающем мире Hot Wheels™! Эта игра предлагает вам взять под свой контроль легендарные автомобили и монструозные грузовики для участия в невероятных гонках и испытаниях. Ваша цель — достичь сердца Hot Wheels City, где вас ожидают сложные головоломки и гонки, проверяющие ваши умения. Соберите друзей, чтобы узнать, кто из вас настоящий мастер скорости и стратегии на этих фантастических трассах.


Одной из самых волнующих особенностей игры является возможность создания собственных трасс. Благодаря передовому конструктору треков, доступному на мобильных устройствах, вы можете проектировать сложные и зрелищные трассы с петлями, прыжками и пандусами. Экспериментируйте с различными конфигурациями и добавляйте непредвиденные препятствия, такие как громовые удары Гориллы или зловещие атаки Акулы, чтобы увеличить уровень вызова и веселья.


Присоединяйтесь к гонкам в Hot Wheels™, где каждый заезд — это шанс доказать свои навыки и смелость. Постройте свою мечту о треке, испытайте своих друзей и покажите, на что вы способны в этом мире высоких скоростей и захватывающих автомобильных дуэлей. Начните своё путешествие сейчас и покорите гоночный олимп Hot Wheels™!


Информация о модах

Разблокированы все автомобили/трасса

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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Hot Wheels Unlimited (Мод, всё открыто) v2025.1.1 MOD APK

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Скачать Hot Wheels Unlimited (Мод, всё открыто) 790 Мб Ссылка 2 790 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Hot Wheels Unlimited (Мод, всё открыто)


Комментарии (1)
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Yar
Yar 2 января 2023 10:54
Ребята, как зарегистрироваться в этой игре с Андроид телефона, чтобы можно было с любого устройства иметь доступ к своим машинам? Каждый раз приходится все сначала собирать 🤪
+3
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