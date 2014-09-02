Описание

Slugterra: Slug it Out 2 погружает игроков в подземный мир Slugterra, где живут маленькие существа по имени "слаги". Эти существа обладают уникальными силами и способностями, которые игроки могут использовать в своих боях. Основной механикой игры является комбинирование трех или более слагов на игровом поле для активации их способностей.





Особенностью Slugterra: Slug it Out 2 является то, что она не просто обычная игра в стиле Match-3. Каждая победа или поражение влияет на сюжет и развитие вашего персонажа. Со временем игроки смогут собирать новые слаги, улучшать их и разблокировать новые способности, что добавляет глубины и стратегического разнообразия в игру.