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Slugterra: Slug it Out 2 (Мод, Большая награда)

Slugterra: Slug it Out 2 (Мод, Большая награда) 5.4.1

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2
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Версия:
5.4.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Epic Story Interactive
Категория:
Пазлы / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 389 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 329
Скриншоты
Описание

Slugterra: Slug it Out 2 погружает игроков в подземный мир Slugterra, где живут маленькие существа по имени "слаги". Эти существа обладают уникальными силами и способностями, которые игроки могут использовать в своих боях. Основной механикой игры является комбинирование трех или более слагов на игровом поле для активации их способностей.


Особенностью Slugterra: Slug it Out 2 является то, что она не просто обычная игра в стиле Match-3. Каждая победа или поражение влияет на сюжет и развитие вашего персонажа. Со временем игроки смогут собирать новые слаги, улучшать их и разблокировать новые способности, что добавляет глубины и стратегического разнообразия в игру.


Информация о модах

МОД 1

  • Убить одним ударом (в бою)
  • Неограниченное количество монет (из ежедневной награды)
  • Бесплатное улучшение
  • Бесплатная покупка еды за монеты (в магазине)

МОД 2

  • Бесконечные деньги

При открытии некоторых Сундуков можно получить много валюты.

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 Теги темы: Встроенный кэш, три в ряд, Логические

Скачать Slugterra: Slug it Out 2 (Мод, Большая награда) v5.4.1 MOD APK

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MOD V1 389 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 389 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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