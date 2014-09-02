Версия:
5.4.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Epic Story Interactive
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 389 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 329
Описание
Slugterra: Slug it Out 2 погружает игроков в подземный мир Slugterra, где живут маленькие существа по имени "слаги". Эти существа обладают уникальными силами и способностями, которые игроки могут использовать в своих боях. Основной механикой игры является комбинирование трех или более слагов на игровом поле для активации их способностей.
Особенностью Slugterra: Slug it Out 2 является то, что она не просто обычная игра в стиле Match-3. Каждая победа или поражение влияет на сюжет и развитие вашего персонажа. Со временем игроки смогут собирать новые слаги, улучшать их и разблокировать новые способности, что добавляет глубины и стратегического разнообразия в игру.
Информация о модах
МОД 1
- Убить одним ударом (в бою)
- Неограниченное количество монет (из ежедневной награды)
- Бесплатное улучшение
- Бесплатная покупка еды за монеты (в магазине)
МОД 2
- Бесконечные деньги
При открытии некоторых Сундуков можно получить много валюты.
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Скачать Slugterra: Slug it Out 2 (Мод, Большая награда) v5.4.1 MOD APK
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