My Cruise - это захватывающая игра о круизных лайнерах, которая позволяет игрокам воплотить свою мечту стать капитаном роскошного круизного судна. На этом круизном лайнере есть все необходимое для создания незабываемого отпуска для гостей - от обычных, но комфортабельных номеров до роскошных люксов.





Вам предстоит управлять кораблем, улучшать качество отдыха гостей и развивать репутацию вашего лайнера. Вы сможете улучшать каюты, предоставлять дополнительные удобства и услуги, чтобы сделать пребывание гостей максимально комфортным и приятным. Чем больше удовольствия и комфорта вы предоставите своим гостям, тем выше будет репутация вашего корабля и количество повторных клиентов. В My Cruise вы также можете общаться с игроками со всего мира, делиться опытом и советами, а также участвовать в различных мероприятиях и соревнованиях. Путешествуя по различным экзотическим местам, вы откроете новые горизонты и создадите незабываемые воспоминания, как для себя, так и для своих гостей.