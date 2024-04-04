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My Cruise (Мод, Много денег)

My Cruise (Мод, Много денег) 1.5.0

4
2
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Focus apps
Версия:
1.5.0
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 134 Мб
id приложения:
com.big.my.cruise.ship
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
4 773

My Cruise - это захватывающая игра о круизных лайнерах, которая позволяет игрокам воплотить свою мечту стать капитаном роскошного круизного судна. На этом круизном лайнере есть все необходимое для создания незабываемого отпуска для гостей - от обычных, но комфортабельных номеров до роскошных люксов.


Вам предстоит управлять кораблем, улучшать качество отдыха гостей и развивать репутацию вашего лайнера. Вы сможете улучшать каюты, предоставлять дополнительные удобства и услуги, чтобы сделать пребывание гостей максимально комфортным и приятным. Чем больше удовольствия и комфорта вы предоставите своим гостям, тем выше будет репутация вашего корабля и количество повторных клиентов. В My Cruise вы также можете общаться с игроками со всего мира, делиться опытом и советами, а также участвовать в различных мероприятиях и соревнованиях. Путешествуя по различным экзотическим местам, вы откроете новые горизонты и создадите незабываемые воспоминания, как для себя, так и для своих гостей.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Инъекции бриллиантов
  • Инъекции выносливости
  • Денежные средства НЕТ уменьшения
 Теги темы: Много денег

Скачать My Cruise (Мод, Много денег) 1.5.0 взлом

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Скачать My Cruise (Мод, Много денег) 134 Мб Ссылка 2 134 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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