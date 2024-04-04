Вы когда-нибудь представляли себе, каково это, когда все, что вам дорого, внезапно отрывается от вас? Представьте себе, так сказать, ковер жизни, внезапно вырванный из-под ваших ног — ваше богатство, наследие вашей семьи, существование вашего отца, даже любовь всей вашей жизни? Исчезнувший. Все до последнего конфисковано предательским человеком, которого вы когда-то называли «боссом». Все готово для возмездия в Perfect Avenger!





Вы когда-нибудь задумывались, каково это быть частью интерактивной одиссеи с участием человека, который одержим желанием отомстить за смерть своего отца и вернуть все, что принадлежало ему по праву? Конечная цель этого парня в Perfect Avenger безошибочна: поставить на колени босса-тирана, который забрал все, что у него было. И средства для этого? Создав что-то впечатляющее и накопив значительное состояние, по сравнению с которым мерзкий босс выглядит нищим!