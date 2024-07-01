Щенячий патруль спасает мир (Мод, Unlocked) 2024.7.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Версия:
2024.7.0
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:10
Возраст:
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Лайков:
56
Комментарии:
0
Просмотров:
14 332
Щенячий патруль спасает мир - Отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе со щенячьим патрулём. Выбирайте щенка который вам понравится и вперёд! Эта игра была создана по мотивам любимого детского мультфильма. День и ночь вам помочь летит Патруль щенячий! Выполняйте множество обучающих заданий, прокладывайте новые маршруты и открывайте много уровней. СПАСАЙ! Помогай людям в Бухте Приключений и получай награды для своих щенков. Награда ждет тебя за каждую выполненную миссию! В городе спрятано угощение – отыщи его!
Информация о модах
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