Щенячий патруль спасает мир - Отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе со щенячьим патрулём. Выбирайте щенка который вам понравится и вперёд! Эта игра была создана по мотивам любимого детского мультфильма. День и ночь вам помочь летит Патруль щенячий! Выполняйте множество обучающих заданий, прокладывайте новые маршруты и открывайте много уровней. СПАСАЙ! Помогай людям в Бухте Приключений и получай награды для своих щенков. Награда ждет тебя за каждую выполненную миссию! В городе спрятано угощение – отыщи его!