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Щенячий патруль спасает мир (Мод, Unlocked)

Щенячий патруль спасает мир (Мод, Unlocked) 2024.7.0

56
11
Скачать (1 Гб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Budge Studios
Версия:
2024.7.0
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
id приложения:
com.budgestudios.googleplay.PawPatrolRescueWorld
Русский язык:
Есть
Лайков:
56
Комментарии:
0
Просмотров:
14 332

Щенячий патруль спасает мир - Отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе со щенячьим патрулём. Выбирайте щенка который вам понравится и вперёд! Эта игра была создана по мотивам любимого детского мультфильма. День и ночь вам помочь летит Патруль щенячий! Выполняйте множество обучающих заданий, прокладывайте новые маршруты и открывайте много уровней. СПАСАЙ! Помогай людям в Бухте Приключений и получай награды для своих щенков. Награда ждет тебя за каждую выполненную миссию! В городе спрятано угощение – отыщи его!


Скриншоты

Информация о модах

Приобретён весь платный контент.

 Теги темы: Unlocked, Для детей, Встроенный кэш

Скачать Щенячий патруль спасает мир (Мод, Unlocked) 2024.7.0 взлом

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Скачать Щенячий патруль спасает мир (Мод, Unlocked)
1 Гб
Ссылка 2
1 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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