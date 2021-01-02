My Singing Monsters Composer (Мод, Unlockeed) 2.0.3
Создавайте музыку с очаровательными нонстрами
My Singing Monsters Composer приглашает вас провести оркестр милых музыкальных монстров из популярной игры My Singing Monsters. Каждый монстр обладает уникальной индивидуальностью и собственным вокальным, ударным и инструментальным звучанием. С помощью мощного и простого в использовании музыкального редактора вы можете создать свою собственную оригинальную песню или воссоздать свои любимые мелодии.
В My Singing Monsters Composer вы сможете насладиться частями Монстров, которых нет на Острове композитора в основной игре, такими как уникальные Редкие звуки и таинственные Этериальные. Это позволяет вам экспериментировать с разнообразием звуков и создавать действительно уникальные композиции, которые выделяются на фоне других.
Эта игра — отличный инструмент для изучения музыкальной нотации в веселой и запоминающейся форме. Благодаря интуитивно понятному музыкальному редактору, люди всех уровней мастерства смогут заниматься написанием песен и развивать свои музыкальные навыки. Независимо от вашего опыта, она предлагает веселый и увлекательный способ создания музыки, который понравится всем.
1. Удалена проверка лицензии
2. Все монстры разблокированы
3. Используйте до 5 одинаковых монстров
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