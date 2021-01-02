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My Singing Monsters Composer (Мод, Unlockeed)

My Singing Monsters Composer (Мод, Unlockeed) 2.0.3

Создавайте музыку с очаровательными нонстрами
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Версия:
2.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Big Blue Bubble Inc
Категория:
На русском / Платные / Музыкальные / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 904
Скриншоты
Описание

My Singing Monsters Composer приглашает вас провести оркестр милых музыкальных монстров из популярной игры My Singing Monsters. Каждый монстр обладает уникальной индивидуальностью и собственным вокальным, ударным и инструментальным звучанием. С помощью мощного и простого в использовании музыкального редактора вы можете создать свою собственную оригинальную песню или воссоздать свои любимые мелодии.


В My Singing Monsters Composer вы сможете насладиться частями Монстров, которых нет на Острове композитора в основной игре, такими как уникальные Редкие звуки и таинственные Этериальные. Это позволяет вам экспериментировать с разнообразием звуков и создавать действительно уникальные композиции, которые выделяются на фоне других.


Эта игра — отличный инструмент для изучения музыкальной нотации в веселой и запоминающейся форме. Благодаря интуитивно понятному музыкальному редактору, люди всех уровней мастерства смогут заниматься написанием песен и развивать свои музыкальные навыки. Независимо от вашего опыта, она предлагает веселый и увлекательный способ создания музыки, который понравится всем.


Информация о модах

1. Удалена проверка лицензии

2. Все монстры разблокированы

3. Используйте до 5 одинаковых монстров

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать My Singing Monsters Composer (Мод, Unlockeed) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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