Описание

My Singing Monsters Composer приглашает вас провести оркестр милых музыкальных монстров из популярной игры My Singing Monsters. Каждый монстр обладает уникальной индивидуальностью и собственным вокальным, ударным и инструментальным звучанием. С помощью мощного и простого в использовании музыкального редактора вы можете создать свою собственную оригинальную песню или воссоздать свои любимые мелодии.





В My Singing Monsters Composer вы сможете насладиться частями Монстров, которых нет на Острове композитора в основной игре, такими как уникальные Редкие звуки и таинственные Этериальные. Это позволяет вам экспериментировать с разнообразием звуков и создавать действительно уникальные композиции, которые выделяются на фоне других.





Эта игра — отличный инструмент для изучения музыкальной нотации в веселой и запоминающейся форме. Благодаря интуитивно понятному музыкальному редактору, люди всех уровней мастерства смогут заниматься написанием песен и развивать свои музыкальные навыки. Независимо от вашего опыта, она предлагает веселый и увлекательный способ создания музыки, который понравится всем.