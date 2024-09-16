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College: Ideal Match (Мод, Бесплатные покупки)

College: Ideal Match (Мод, Бесплатные покупки) 2.0.7

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Версия:
2.0.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
RANGOSIOUS PUBLIC HOLDINGS LIMITED
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 236 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 012
Скриншоты
Описание

College: Ideal Match — это интерактивная игра-знакомство, где вы поступаете в школу, полную красивых девушек и парней со всего мира. Каждый персонаж обладает уникальной внешностью и характером, что создает разнообразие для игровых взаимодействий. Вы можете выбрать девушку или парня, которые вам нравятся, и каждый выбор, который вы делаете, приводит к различным результатам, формируя сюжет игры.


В процессе игры вы сможете создавать интересные и захватывающие истории с окружающими персонажами. Ваши действия и решения влияют на развитие сюжета и отношения с персонажами. Игра позволяет вам проявить свою креативность и реализовать свои желания и предпочтения в виртуальной среде.


Персонажи в игре обладают уникальными образами и личностями. Вы сможете сблизиться с любимыми персонажами, узнав их истории и участвуя в различных событиях. Каждое взаимодействие добавляет глубину и эмоции в игровой процесс, делая его увлекательным и непредсказуемым.


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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать College: Ideal Match (Мод, Бесплатные покупки) v2.0.7 MOD APK

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Скачать College: Ideal Match (Мод, Бесплатные покупки) 236 Мб Ссылка 2 236 Мб

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Отзывы о College: Ideal Match (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 сентября 2024 23:53
Er, Добрый день, не сможем точно ответить на ваш вопрос в данный момент.
0
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Er
Er 16 сентября 2024 13:02
Здравствуйте , а взломка на все покупки ,даже которые не в магазине?
0
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