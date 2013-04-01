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Ahri RPG: Poro Farm (Мод, Бессмертие)

Ahri RPG: Poro Farm (Мод, Бессмертие) 1.8

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Версия:
1.8
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
DOOMSDAY Studio
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
527

Ahri RPG — потрясающая игра, доступная для мобильных устройств, которая приглашает игроков в увлекательный мир ролевых игр и экшена. В этой игре, основанной на вселенной League of Legends, главным героем является очаровательная и могущественная Ари. Игра сочетает в себе элементы пошаговых сражений, сбора уровней и карт, а также продуманного повествования, что делает ее захватывающим приключением для всех фанатов жанра.


В ней игрокам предстоит провести Ари через волшебную местность Ущелья Призывателей, выполняя различные задачи и миссии. Одной из ключевых задач станет поиск пропавших существ Поро, а также сражения с множеством различных противников. Игровой процесс ориентирован на успешное использование способностей Ари, требуя от игроков тщательного мышления и быстрых действий.


Особое внимание в игре уделяется навыкам персонажа Ари, которые нужно эффективно применять для устранения всех типов врагов. Ahri RPG сочетает в себе элементы стратегии и экшена, что обеспечивает глубокий и насыщенный игровой процесс. Погрузитесь в мир магии и приключений, помогите Ари справиться с испытаниями и станьте частью незабываемого ролевого приключения.


Скриншоты

Информация о модах

Бессмертие

 Теги темы: Бессмертие

Скачать Ahri RPG: Poro Farm (Мод, Бессмертие) 1.8 взлом

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Скачать Ahri RPG: Poro Farm (Мод, Бессмертие) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

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