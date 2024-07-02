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Tentacle Defense (Полная версия)

Tentacle Defense (Полная версия) 0.1.2

Стратегия в стиле Tower Defense
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Версия:
0.1.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GTap Studio
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22

Tentacle Defense — это захватывающая игра, в которой вам предстоит управлять могучими щупальцами с единственной целью — уничтожать врагов в режиме Tower Defense. Погрузитесь в мир, где каждое нападение нужно отражать силой своих щупалец.


Сокрушайте врагов своими щупальцами


В роли мастера разрушения вы будете точно управлять своими щупальцами, используя их огромную силу, чтобы крушить, сокрушать и разрушать здания всех форм и размеров. Враги не будут знать пощады, когда вы развернете свои смертоносные атаки.


Стратегия и разрушение


Каждый уровень в Tentacle Defense представляет собой уникальные задачи, требующие от вас выработки стратегии и эффективного использования своих способностей, чтобы максимизировать разрушения. Планируйте свои атаки, выбирайте приоритетные цели и добейтесь полного уничтожения врагов.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

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