android-1.ru / Игры / Аркады / Hamster Smbat: Hamster Kombatt (Полная версия)
Hamster Smbat: Hamster Kombatt (Полная версия)

Hamster Smbat: Hamster Kombatt (Полная версия) 1.8

0
0
Скачать (70 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Forever Blessing
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12

Angry Penguin — это увлекательная игра, которая подарит вам массу эмоций и приятное времяпрепровождение. В этой игре вам предстоит помочь сердитому пингвину преодолевать множество препятствий, собирать бонусы и избегать хитроумных ловушек.


Захватывающий геймплей и яркие уровни


Прыгайте, скользите и бегайте через разнообразные уровни, каждый из которых полон уникальных испытаний. Игровой процесс захватывает с первых минут и требует ловкости и быстроты реакции. Развивайтесь, открывайте новые способности и становитесь сильнее, чтобы справляться с возрастающими трудностями.


Развитие персонажа и увлекательные испытания


Проходя уровни, вы будете получать опыт и улучшать навыки вашего пингвина, делая его ещё более мощным и быстрым. Преодолевайте хитроумные ловушки, собирайте редкие предметы и соревнуйтесь с друзьями за звание лучшего игрока.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

 Теги темы: оригинал

Скачать Hamster Smbat: Hamster Kombatt (Полная версия) 1.8 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Hamster Smbat: Hamster Kombatt 1.8
Скачать Hamster Smbat: Hamster Kombatt 1.8 (Ссылка 2)

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Temple Run (Мод Меню)
Temple Run (Мод Меню)
Версия: 1.27.0
Tentacle Defense (Полная версия)
Tentacle Defense (Полная версия)
Версия: 0.1.2
Omega Knockout: Punch Boxing
Omega Knockout: Punch Boxing
Версия: 1.11
STEAM RUNNER (Полная версия)
STEAM RUNNER (Полная версия)
Версия: 1.0
House of Slendrina (Мод, много денег)
House of Slendrina (Мод, много денег)
Версия: 1.5
Dinosaur Shifting Run (Полная версия)
Dinosaur Shifting Run (Полная версия)
Версия: 1.0.5
2 THE MOON (Мод, Без рекламы)
2 THE MOON (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.17
Танковые баталии: Танк 1990 (Мод меню)
Танковые баталии: Танк 1990 (Мод меню)
Версия: 1.6.0

Отзывы о Hamster Smbat: Hamster Kombatt (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив