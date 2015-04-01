Wizard’s Wheel 2 Mod APK - это захватывающая ролевая игра, которая представляет собой уникальное сочетание элементов, отличающих ее от других RPG. В этой игре вы окажетесь в измерении, которое находится под угрозой, и ваша задача - управлять командой героев, сражаться с монстрами и улучшать своих персонажей. Основная особенность игры - это система бездействия, где ваши персонажи автоматически сражаются с врагами. Однако вы также можете влиять на ход битвы, активируя различные навыки и бонусы. Вам нужно формировать команду героев, развивать их навыки, исследовать подземелья и сражаться с монстрами, чтобы двигаться дальше.





В Wizard’s Wheel 2 Mod APK есть уникальная механика Колеса Волшебников, которое можно использовать в подземельях для ускорения времени и увеличения шансов на добычу. Боссы в игре представляют собой особое испытание, и ваши герои должны быть мощными, чтобы победить их. Вы также можете настраивать свою группу героев, выбирая из более чем 70 доступных классов. Собирая предметы и экипируя их, вы можете улучшить ваших персонажей и изменить их внешний вид. Игра также предоставляет возможность продолжать прогресс, даже если вы не входите в нее каждый день. Герои будут повышать свой уровень и собирать награды, даже когда вы не играете.



