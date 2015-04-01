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Wizard's Wheel 2: Idle RPG (Мод меню/ Много денег)

Wizard's Wheel 2: Idle RPG (Мод меню/ Много денег) 0.15.9

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Winding Clock Games
Версия:
0.15.9
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 62 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 271

Wizard’s Wheel 2 Mod APK - это захватывающая ролевая игра, которая представляет собой уникальное сочетание элементов, отличающих ее от других RPG. В этой игре вы окажетесь в измерении, которое находится под угрозой, и ваша задача - управлять командой героев, сражаться с монстрами и улучшать своих персонажей. Основная особенность игры - это система бездействия, где ваши персонажи автоматически сражаются с врагами. Однако вы также можете влиять на ход битвы, активируя различные навыки и бонусы. Вам нужно формировать команду героев, развивать их навыки, исследовать подземелья и сражаться с монстрами, чтобы двигаться дальше.


В Wizard’s Wheel 2 Mod APK есть уникальная механика Колеса Волшебников, которое можно использовать в подземельях для ускорения времени и увеличения шансов на добычу. Боссы в игре представляют собой особое испытание, и ваши герои должны быть мощными, чтобы победить их. Вы также можете настраивать свою группу героев, выбирая из более чем 70 доступных классов. Собирая предметы и экипируя их, вы можете улучшить ваших персонажей и изменить их внешний вид. Игра также предоставляет возможность продолжать прогресс, даже если вы не входите в нее каждый день. Герои будут повышать свой уровень и собирать награды, даже когда вы не играете.



Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Золотой обман
  • Мошенничество с драгоценными камнями
  • Чит на Exp
 Теги темы: Мод меню, Много денег

Скачать Wizard's Wheel 2: Idle RPG (Мод меню/ Много денег) 0.15.9 взлом

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Скачать Wizard's Wheel 2: Idle RPG (Мод меню/ Много денег) 62 МБ Ссылка 2 62 МБ

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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