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Mr.Billion: Симулятор Бизнеса (Мод, Много денег)

Mr.Billion: Симулятор Бизнеса (Мод, Много денег) 0.16.2

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Версия:
0.16.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
IDSIGames
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:11
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 439
Скриншоты
Описание

Mr.Billion: Idle Rich Tycoon - погружает игрока в захватывающий мир финансовых успехов и стратегического развития. Здесь вам предстоит начать свой путь к богатству с нуля, принимая решения, которые будут формировать ваш финансовый путь. Прелесть игры заключается в том, что ваша империя продолжает расти даже тогда, когда вы не в игре, благодаря механике "idle". С каждым вашим возвращением вы обнаруживаете, что ваше состояние увеличилось, что дает ощущение непрерывного прогресса.


В процессе игры вы будете инвестировать в разнообразные проекты, открыть которые помогут вашему персонажу перейти от отрицательных балансов к званию успешного магната. Все это сопровождается приятной графикой и элементами коллекционирования, которые делают вашу экономическую империю не только виртуально богатой, но и визуально привлекательной.


"Mr.Billion: Idle Rich Tycoon" обещает непринужденный, но в то же время увлекательный опыт, где каждое решение по вложению средств или покупке нового актива приносит удовольствие от зримого роста вашей бизнес-империи. Эта игра - идеальный способ для тех, кто хочет отдохнуть, но при этом получать удовольствие от чувства реальных достижений и постепенного развития.


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 Теги темы: Много денег

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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