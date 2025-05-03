Mr.Billion: Симулятор Бизнеса (Мод, Много денег) 0.16.2
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon - погружает игрока в захватывающий мир финансовых успехов и стратегического развития. Здесь вам предстоит начать свой путь к богатству с нуля, принимая решения, которые будут формировать ваш финансовый путь. Прелесть игры заключается в том, что ваша империя продолжает расти даже тогда, когда вы не в игре, благодаря механике "idle". С каждым вашим возвращением вы обнаруживаете, что ваше состояние увеличилось, что дает ощущение непрерывного прогресса.
В процессе игры вы будете инвестировать в разнообразные проекты, открыть которые помогут вашему персонажу перейти от отрицательных балансов к званию успешного магната. Все это сопровождается приятной графикой и элементами коллекционирования, которые делают вашу экономическую империю не только виртуально богатой, но и визуально привлекательной.
"Mr.Billion: Idle Rich Tycoon" обещает непринужденный, но в то же время увлекательный опыт, где каждое решение по вложению средств или покупке нового актива приносит удовольствие от зримого роста вашей бизнес-империи. Эта игра - идеальный способ для тех, кто хочет отдохнуть, но при этом получать удовольствие от чувства реальных достижений и постепенного развития.
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.