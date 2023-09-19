Block! Hexa Puzzle™ (Мод, Автоматическая победа) 24.0612.00
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
BitMango
Версия:
24.0612.00
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 389
Block! Hexa Puzzle™ - это классическая головоломка, которая предоставляет игрокам тысячи уникальных и захватывающих испытаний. Основной целью игры является расстановка шестиугольных блоков на пустой игровой доске таким образом, чтобы заполнить все пустые места на кратчайшем пути.
Игра предлагает красочные и яркие блоки, которые нужно расставить, и с каждым пройденным уровнем сложность задачи возрастает. Решение головоломок требует логического мышления и планирования, и по мере прохождения игры игроки улучшают свои навыки в решении подобных задач.
Информация о модах
1. АВТО ВЫИГРЫШ
2. БЕЗ РЕКЛАМЫ
Скачать Block! Hexa Puzzle™ (Мод, Автоматическая победа) 24.0612.00 взлом
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