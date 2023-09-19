Block! Hexa Puzzle™ - это классическая головоломка, которая предоставляет игрокам тысячи уникальных и захватывающих испытаний. Основной целью игры является расстановка шестиугольных блоков на пустой игровой доске таким образом, чтобы заполнить все пустые места на кратчайшем пути.





Игра предлагает красочные и яркие блоки, которые нужно расставить, и с каждым пройденным уровнем сложность задачи возрастает. Решение головоломок требует логического мышления и планирования, и по мере прохождения игры игроки улучшают свои навыки в решении подобных задач.



