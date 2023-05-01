Monster Musume (Мод, Урон) 1.0.29
Monster Musume TD - представляет собой уникальную смесь жанров ролевой игры и Tower Defense, где основной акцент сделан на взаимодействии с разнообразными персонажами-девушками-монстрами. Игра разворачивается на уединенном острове, населенном миролюбивыми монстр-девушками. Игрок берет на себя роль молодого парня, который оказывается на этом острове, потеряв память.
Основная задача игры – проводить время с девушками-монстрами, защищая их от охотников, которые стремятся поймать этих уникальных персонажей. Игроки имеют возможность пропустить обучающий туториал и немедленно начать игру, а также имеют доступ к большому количеству гача-прокруток для сбора своих любимых персонажей.
"Monster Musume TD" предлагает игрокам интересный и динамичный игровой процесс, совмещающий элементы стратегии и взаимодействия с персонажами. Эта игра обязательно понравится фанатам жанра Tower Defense и любителям японских ролевых игр, особенно тем, кто ценит оригинальный подход к разработке персонажей и сюжета.
1. Меню модов
2. Максимальная дальность атаки
3. Очень быстрая атака
4. Высокий урон
5. Бог
6. Нет затрат на развертывание
Скачать Monster Musume (Мод, Урон) 1.0.29 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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