android-1.ru / Игры / Ролевые / Monster Musume (Мод, Урон)
Monster Musume (Мод, Урон)

Monster Musume (Мод, Урон) 1.0.29

0
0
Скачать (66 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DMMGAMES
Версия:
1.0.29
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 66 Мб
id приложения:
com.dmm.dmmgames.monstermusumetd.g
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 675

Monster Musume TD - представляет собой уникальную смесь жанров ролевой игры и Tower Defense, где основной акцент сделан на взаимодействии с разнообразными персонажами-девушками-монстрами. Игра разворачивается на уединенном острове, населенном миролюбивыми монстр-девушками. Игрок берет на себя роль молодого парня, который оказывается на этом острове, потеряв память.


Основная задача игры – проводить время с девушками-монстрами, защищая их от охотников, которые стремятся поймать этих уникальных персонажей. Игроки имеют возможность пропустить обучающий туториал и немедленно начать игру, а также имеют доступ к большому количеству гача-прокруток для сбора своих любимых персонажей.


"Monster Musume TD" предлагает игрокам интересный и динамичный игровой процесс, совмещающий элементы стратегии и взаимодействия с персонажами. Эта игра обязательно понравится фанатам жанра Tower Defense и любителям японских ролевых игр, особенно тем, кто ценит оригинальный подход к разработке персонажей и сюжета.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню модов

2. Максимальная дальность атаки

3. Очень быстрая атака

4. Высокий урон

5. Бог

6. Нет затрат на развертывание


Скачать Monster Musume (Мод, Урон) 1.0.29 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Monster Musume (Мод, Урон) 66 Мб Ссылка 2 66 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

Больше Tower Defense

Wild Castle: 3D Offline Strategy Defender TD (Много маны/мод меню)
Wild Castle: 3D Offline Strategy Defender TD (Много маны/мод меню)
Версия: 1.51.6
Слизневый Замок - Простой TD (Мод меню)
Слизневый Замок - Простой TD
Версия: 1.0.2
Kingdom War TD Premium Offline (Мод, Режим бога)
Kingdom War TD Premium Offline
Версия: 2.1.76
2112TD: Tower Defence Survival (Мод, Бесплатные покупки)
2112TD: Tower Defence Survival
Версия: 2.00.102
Castle Defender Premium (Мод, Бесплатные покупки)
Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD
Версия: 2.0.3
Bloons TD 5 (Мод, Много денег)
Bloons TD 5
Версия: 4.2
Tower Defense - GOLDEN LEGEND (Мод, Много денег)
Tower Defense - GOLDEN LEGEND
Версия: 6.52
Смотреть все
Похожие приложения:
Clash of Sky: Gacha RPG of ACG (Мод меню)
Clash of Sky: Gacha RPG of ACG (Мод меню)
Версия: 1.4.4
Cyberspace Ncrypt (Мод, Много золота)
Cyberspace Ncrypt (Мод, Много золота)
Версия: 1.0.2
The Eminence in Shadow RPG (Мод меню)
The Eminence in Shadow RPG (Мод меню)
Версия: 2.6.0
AFK призывателей: Idle Арена (Summoners Era) (Мод, С 1 удара)
AFK призывателей: Idle Арена (Summoners Era) (Мод, С 1 удара)
Версия: 2.1.34
Сказка принцессы (Полная версия)
Сказка принцессы (Полная версия)
Версия: 2.5.04
FuzzyGrave (Мод меню)
FuzzyGrave (Мод меню)
Версия: 1.0.6
Alchemica - Crafting RPG (Мод, Много денег)
Alchemica - Crafting RPG (Мод, Много денег)
Версия: 1.4.0.0.1
Knightblade - Open World RPG (Мод, Unlocked)
Knightblade - Open World RPG (Мод, Unlocked)
Версия: 3.0

Отзывы о Monster Musume (Мод, Урон)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив