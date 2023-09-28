Версия:
3.4.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Crunchyroll Games, LLC
Обновлено:
Сегодня, 13:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 119 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 451
Описание
The Eminence in Shadow RPG (Мод меню) - «Мастер сада» — это незабываемый опыт аниме. Вы можете выбрать следующий курс действий, участвуя в истории и видя, что ваши действия сделали с персонажами и их миром. С четырьмя различными типами концовок вы можете принимать решения и жить в альтернативной концовке!
Есть ли у вас что требуется, чтобы закончить Master of Garden? Если это так, принимайте новые вызовы по мере их возникновения в этой бесконечной истории или бросайте себе вызов, выполняя миссии, которые проверят ваши навыки решения головоломок. Приготовьтесь начать новую главу с Master of Garden.
Информация о модах
Меню
Множитель урона
> Множитель защиты
> Режим бога
> Всегда критический удар
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