Описание

The Eminence in Shadow RPG (Мод меню) - «Мастер сада» — это незабываемый опыт аниме. Вы можете выбрать следующий курс действий, участвуя в истории и видя, что ваши действия сделали с персонажами и их миром. С четырьмя различными типами концовок вы можете принимать решения и жить в альтернативной концовке!





Есть ли у вас что требуется, чтобы закончить Master of Garden? Если это так, принимайте новые вызовы по мере их возникновения в этой бесконечной истории или бросайте себе вызов, выполняя миссии, которые проверят ваши навыки решения головоломок. Приготовьтесь начать новую главу с Master of Garden.