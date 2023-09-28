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The Eminence in Shadow RPG (Мод меню)

The Eminence in Shadow RPG (Мод меню) 3.4.0

4
4
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Версия:
3.4.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Crunchyroll Games, LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 119 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 451
Скриншоты
Описание

The Eminence in Shadow RPG (Мод меню) - «Мастер сада» — это незабываемый опыт аниме. Вы можете выбрать следующий курс действий, участвуя в истории и видя, что ваши действия сделали с персонажами и их миром. С четырьмя различными типами концовок вы можете принимать решения и жить в альтернативной концовке!


Есть ли у вас что требуется, чтобы закончить Master of Garden? Если это так, принимайте новые вызовы по мере их возникновения в этой бесконечной истории или бросайте себе вызов, выполняя миссии, которые проверят ваши навыки решения головоломок. Приготовьтесь начать новую главу с Master of Garden.


Информация о модах

Меню

Множитель урона

> Множитель защиты

> Режим бога

> Всегда критический удар

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 Теги темы: Мод меню

Скачать The Eminence in Shadow RPG (Мод меню) v3.4.0 MOD APK

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Отзывы о The Eminence in Shadow RPG (Мод меню)


Комментарии (1)
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Леонид
Леонид 5 декабря 2022 07:48
Боевая сисистеа гавно, всё что нужно делать это раза три или пять тыкнуть по экрану и всё на этом (можно обойтись и без этого просто включив автобой). Персонажи во время боя смотрятся просто отрватительно (примерно как человека которого месяц не кормили). Вобщем очередной шлак завёртнутый в красивую 3D обёртку.
+6
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