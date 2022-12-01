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AFK призывателей: Idle Арена (Summoners Era) (Мод, С 1 удара)

AFK призывателей: Idle Арена (Summoners Era) (Мод, С 1 удара) 4.1.0

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Версия:
4.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 485
Скриншоты
Описание

AFK Призыватели: Idle Арена (Summoners Era) — захватывающая ролевая игра (RPG), где ваш персонаж начинает свой путь как ученик призывателя и постепенно взбирается по служебной лестнице, становясь защитником мира. Вас ждут захватывающие приключения по защите Царства Света от происков Тьмы, и в этом нелегком путешествии вы объединитесь с миллионами Призывателей со всего мира.


Присоединяйтесь к эпическому сражению против сил Тьмы, используя уникальные призывательские способности и стратегии. Ваша задача — собрать мощную команду героев и сражаться с темными силами, угрожающими миру. Прокачивайте и улучшайте своих персонажей, исследуйте разнообразные локации и завоевывайте новые навыки, чтобы стать сильнейшим призывателем и спасти Царство Света.


AFK Призыватели: Idle Арена предлагает захватывающий игровой процесс, который позволяет игрокам принимать участие в боях даже в режиме ожидания. Погрузитесь в увлекательный мир приключений и стратегических сражений вместе с миллионами игроков со всего мира в Summoners Era!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Скорость игры
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Скачать AFK призывателей: Idle Арена (Summoners Era) (Мод, С 1 удара) v4.1.0 MOD APK

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Скачать AFK призывателей: Idle Арена (Summoners Era) (Мод, С 1 удара) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

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Отзывы о AFK призывателей: Idle Арена (Summoners Era) (Мод, С 1 удара)


Комментарии (2)
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Slava
Slava 15 февраля 2023 13:00
Мод ваще не работает
-1
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SSD
SSD 11 февраля 2023 20:35
Работает на врага. Сделайте бог режим
0
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