Описание

AFK Призыватели: Idle Арена (Summoners Era) — захватывающая ролевая игра (RPG), где ваш персонаж начинает свой путь как ученик призывателя и постепенно взбирается по служебной лестнице, становясь защитником мира. Вас ждут захватывающие приключения по защите Царства Света от происков Тьмы, и в этом нелегком путешествии вы объединитесь с миллионами Призывателей со всего мира.





Присоединяйтесь к эпическому сражению против сил Тьмы, используя уникальные призывательские способности и стратегии. Ваша задача — собрать мощную команду героев и сражаться с темными силами, угрожающими миру. Прокачивайте и улучшайте своих персонажей, исследуйте разнообразные локации и завоевывайте новые навыки, чтобы стать сильнейшим призывателем и спасти Царство Света.





AFK Призыватели: Idle Арена предлагает захватывающий игровой процесс, который позволяет игрокам принимать участие в боях даже в режиме ожидания. Погрузитесь в увлекательный мир приключений и стратегических сражений вместе с миллионами игроков со всего мира в Summoners Era!