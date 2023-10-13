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MOBILE SUIT GUNDAM U.C. ENGAGE (Мод меню)

MOBILE SUIT GUNDAM U.C. ENGAGE (Мод меню) 1.4.0

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Версия:
1.4.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Bandai Namco Entertainment Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
814
Скриншоты
Описание

MOBILE SUIT GUNDAM U.C. ENGAGE - это уникальное погружение в мир Gundam, где игроки могут пережить самые яркие моменты из истории UNIVERSAL CENTURY. Этот проект удачно сочетает в себе элементы аниме и высококачественного геймплея, что делает его идеальным выбором для фанатов серии.


С самого начала игроков ожидает грандиозное представление. Вас встречают узнаваемые персонажи и роботы, каждый из которых выполнен с поразительной детализацией. Анимационные вставки, воспроизводящие ключевые моменты из аниме, переплетаются с динамичными боевыми сценами, предоставляя полное погружение в сюжет.


Сам геймплей фокусируется на стратегических сражениях 6 на 6. Выберите свой состав Mobile Suits, разработайте тактику и отправляйтесь на поле боя. Взаимодействуйте с другими игроками, участвуйте в командных миссиях и разблокируйте новые мехи и возможности для своего арсенала.


Информация о модах

Меню

Множитель урона

Множитель защиты

Режим бога


Примечание . Если у вас возникла ошибка подключения, возможно, вам придется перезапустить игру несколько раз или альтернативно использовать VPN 1.1.1.1.

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 Теги темы: Мод меню

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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