MOBILE SUIT GUNDAM U.C. ENGAGE - это уникальное погружение в мир Gundam, где игроки могут пережить самые яркие моменты из истории UNIVERSAL CENTURY. Этот проект удачно сочетает в себе элементы аниме и высококачественного геймплея, что делает его идеальным выбором для фанатов серии.
С самого начала игроков ожидает грандиозное представление. Вас встречают узнаваемые персонажи и роботы, каждый из которых выполнен с поразительной детализацией. Анимационные вставки, воспроизводящие ключевые моменты из аниме, переплетаются с динамичными боевыми сценами, предоставляя полное погружение в сюжет.
Сам геймплей фокусируется на стратегических сражениях 6 на 6. Выберите свой состав Mobile Suits, разработайте тактику и отправляйтесь на поле боя. Взаимодействуйте с другими игроками, участвуйте в командных миссиях и разблокируйте новые мехи и возможности для своего арсенала.
Меню
Множитель урона
Множитель защиты
Режим бога
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Скачать MOBILE SUIT GUNDAM U.C. ENGAGE (Мод меню) v1.4.0 MOD APK
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