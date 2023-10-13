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Master of Garden TW (Мод меню)

Master of Garden TW (Мод меню) 2.8.0

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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
星宇互娛
Версия:
2.8.0
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 167 Мб
id приложения:
com.softstargames.shadow
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 112

«Master of Garden» - это прекрасное сочетание анимации и игры, которое приносит удовольствие игрокам и поклонникам анимационных произведений. Эта игра предлагает уникальное погружение в мир анимационных персонажей и сюжетов, что делает ее особенно привлекательной.


Одной из важных особенностей «Master of Garden» является плавное и красивое слияние анимации и игрового процесса. Это позволяет игрокам наслаждаться продолжением основного сюжета и более глубоким погружением в мир игры. Анимация не просто украшает игру, но и дополняет ее, создавая более насыщенный опыт.


Особенно ценно то, что обновления игры и новые анимационные эпизоды выходят одновременно. Это обеспечивает синхронизацию между двумя аспектами игры и делает ее более цельной и интересной. Игроки могут ожидать, что новые анимационные эпизоды будут гармонично вписываться в общий сюжет и расширять его.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Режим Бога


Примечание .

Это версия TW. Другие версии можно получить здесь .

 Теги темы: Мод меню

Скачать Master of Garden TW (Мод меню) 2.8.0 взлом

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Скачать Master of Garden TW (Мод меню) 167 Мб Ссылка 2 167 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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