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IdleReinforce Warrior Legend (Мод меню)

IdleReinforce Warrior Legend 1.4.3

Мод меню
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Версия:
1.4.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
양갱스튜디오
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
127
Скриншоты
Описание

IdleReinforce Warrior Legend предлагает уникальный игровой опыт, идеально подходящий для коротких, но захватывающих игровых сессий. Эта игра в жанре idle RPG позволяет игрокам погрузиться в мир, где они могут управлять бесстрашным воином, автоматически сражающимся с монстрами и развивающимся даже в моменты, когда игрок неактивен.


Особенностью является её способность вовлекать игроков в процесс без необходимости постоянного внимания. Вы можете начать игру, активно участвовать в битвах, улучшать навыки и экипировку своего персонажа, а затем спокойно отложить игру, пока ваш герой продолжает сражаться и собирать ресурсы. Возвращаясь, вы найдёте своего воина сильнее и с новыми достижениями, что делает каждый ваш вход в игру увлекательным и продуктивным.


Игра также предлагает множество уровней, разнообразных врагов и уникальных боссов, каждый из которых требует особого подхода и стратегии для победы. Благодаря этому, IdleReinforce Warrior Legend сохраняет интерес игроков, постоянно предлагая новые вызовы и возможности для развития персонажа. Это делает её идеальным выбором для тех, кто ищет весёлое и не требующее постоянного внимания развлечение на перерывы или свободное время.


Информация о модах

1. Неограниченные бриллианты

2. Неограниченные красные кристаллы — нужно ходить по магазинам, чтобы купить больше предметов

3. Неограниченные камни улучшения — нужно ходить по магазинам, чтобы купить больше предметов

4. Неограниченные слоты — идите в зону призыва, чтобы купить слоты

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 Теги темы: Мод меню

Скачать IdleReinforce Warrior Legend (Мод меню) v1.4.3 MOD APK

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Скачать IdleReinforce Warrior Legend (Мод меню) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

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