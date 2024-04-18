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Adventurer Idle - Mage (Мод меню)

Adventurer Idle - Mage (Мод меню) 1.38

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Требования:
Android 9
Разработчик:
WhiteJupiter Studio
Версия:
1.38
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
id приложения:
com.WhiteJupiter.AdventurerMage
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
179

Adventurer Idle—Mage позволяет игрокам окунуться в мир фэнтези, где каждый может испытать себя в роли мага-путешественника. В этой игре у вас появится возможность изучать новые заклинания, развивать уникальные способности и прокладывать путь через бесчисленные испытания. Ваша задача — не только изучить древние магические техники, но и использовать их для преодоления врагов и решения сложных загадок.


Игровой процесс построен таким образом, что каждый ваш выбор влияет на развитие персонажа и исход сражений. Вы будете стремиться повысить уровень своего героя, исследуя разнообразные локации и собирая ценные ресурсы, которые помогут усилить ваш магический арсенал. Элементы idle-игры позволяют вам накапливать ресурсы даже в отсутствие активных действий, что делает игровой процесс более гибким и доступным.


"Adventurer Idle—Mage" предлагает увлекательную смесь исследования, боевых действий и стратегии. Принимайте вызовы, сражайтесь с могущественными врагами и докажите свою стойкость, стремясь стать одним из величайших магов в истории этого магического мира. Погружайтесь в захватывающие приключения, каждый раз открывая для себя что-то новое.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Множитель урона
  • Хорошая мода
  • Золотой множитель
  • Множитель опыта
  • Добыча
  • драгоценный камень
 Теги темы: Мод меню

Скачать Adventurer Idle - Mage (Мод меню) 1.38 взлом

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Скачать Adventurer Idle - Mage (Мод меню)
170 Мб
Ссылка 2
170 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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