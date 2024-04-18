Adventurer Idle - Mage (Мод меню) 1.38
Adventurer Idle—Mage позволяет игрокам окунуться в мир фэнтези, где каждый может испытать себя в роли мага-путешественника. В этой игре у вас появится возможность изучать новые заклинания, развивать уникальные способности и прокладывать путь через бесчисленные испытания. Ваша задача — не только изучить древние магические техники, но и использовать их для преодоления врагов и решения сложных загадок.
Игровой процесс построен таким образом, что каждый ваш выбор влияет на развитие персонажа и исход сражений. Вы будете стремиться повысить уровень своего героя, исследуя разнообразные локации и собирая ценные ресурсы, которые помогут усилить ваш магический арсенал. Элементы idle-игры позволяют вам накапливать ресурсы даже в отсутствие активных действий, что делает игровой процесс более гибким и доступным.
"Adventurer Idle—Mage" предлагает увлекательную смесь исследования, боевых действий и стратегии. Принимайте вызовы, сражайтесь с могущественными врагами и докажите свою стойкость, стремясь стать одним из величайших магов в истории этого магического мира. Погружайтесь в захватывающие приключения, каждый раз открывая для себя что-то новое.
- Мод меню
- Множитель урона
- Хорошая мода
- Золотой множитель
- Множитель опыта
- Добыча
- драгоценный камень
Скачать Adventurer Idle - Mage (Мод меню) 1.38 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство