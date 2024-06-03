Как доминировать на арене? Получайте награды в виде монет и бросайтесь на врагов, используя свое оружие в качестве трамплина в этой захватывающей приключенческой игре, основанной на физике. Яркая динамичная приключенческая игра, в которой легко освоиться и от которой трудно оторваться.





Используйте свое оружие в качестве трамплина и позвольте силе тяжести натолкнуть вас на противников, зарабатывая больше монет и опыта. Управляйте усилением своего оружия, повышая уровень своего героя, зарабатывая лучшие предметы, улучшая свои характеристики и сражаясь с более сильными противниками. Сыграйте в захватывающую игру Idle Bounce Heroes уже сегодня!