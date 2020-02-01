"Idle Three Kingdoms" - это уникальное сочетание легендарных историй из мира Трех Королевств и карточной игры. В этой увлекательной игре герои превращаются в уникальные карты веб-мультфильмов и вступают в захватывающие сражения. Эта игра объединяет классическую сагу о Трех Королевствах с современными элементами игр, создавая уникальный игровой опыт. Важным аспектом "Idle Three Kingdoms" является его эпическая мультивселенная Трех Королевств.





Эта игра предлагает поклонникам саги возможность погрузиться в мир, где они могут встретить и управлять героями из этой легендарной истории. Однако, в отличие от предыдущих игр о Трех Королевствах, "Idle Three Kingdoms" предлагает суперавтоматические сражения, которые позволяют игрокам наслаждаться игрой с минимальными усилиями. Это делает игровой процесс более доступным и увлекательным. Таким образом, "Idle Three Kingdoms" предлагает уникальное сочетание классической истории, современных игровых элементов и увлекательных автоматических сражений, что делает ее привлекательной для широкой аудитории игроков.



