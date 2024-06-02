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Stone Story RPG (Мод, Много ресурсов)

Stone Story RPG (Мод, Много ресурсов) 3.60.6

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Martian Rex
Версия:
3.60.6
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 106 Мб
id приложения:
com.MartianRexInc.StoneStory
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
2 039

Stone Story - это увлекательная ролевая игра, в которой вас ждут захватывающие загадки и загадочные истории. В этой игре-квесте вы выступаете в роли единственного спасителя мира, который может предотвратить его погружение во тьму и беспомощность.


Основной задачей игры является поиск девяти камней, которые, объединившись, создадут источник света способный спасти мир от ужасной участи. Ваше приключение будет полным опасностей и испытаний, и только ваше решимость и мастерство помогут вам достичь своей цели.


Битвы и соревнования будут составлять значительную часть геймплея, и вы должны будете проявить свой навык и умение, чтобы преодолеть врагов и пройти через сложные моменты. Stone Story дает вам возможность полностью раскрыть свой потенциал и стать героем, способным изменить ход событий в этом загадочном мире.



Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные ресурсы, Предмет

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Скачать Stone Story RPG (Мод, Много ресурсов) 3.60.6 взлом

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106 Мб
Ссылка 2
106 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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