Stone Story - это увлекательная ролевая игра, в которой вас ждут захватывающие загадки и загадочные истории. В этой игре-квесте вы выступаете в роли единственного спасителя мира, который может предотвратить его погружение во тьму и беспомощность.





Основной задачей игры является поиск девяти камней, которые, объединившись, создадут источник света способный спасти мир от ужасной участи. Ваше приключение будет полным опасностей и испытаний, и только ваше решимость и мастерство помогут вам достичь своей цели.





Битвы и соревнования будут составлять значительную часть геймплея, и вы должны будете проявить свой навык и умение, чтобы преодолеть врагов и пройти через сложные моменты. Stone Story дает вам возможность полностью раскрыть свой потенциал и стать героем, способным изменить ход событий в этом загадочном мире.



