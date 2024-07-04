Stakeholder Idle Game (Мод меню) - Игра веселая и познавательная. Игрокам представлены различные акции многих компаний, и они могут выбрать покупку той, которая, по их мнению, будет иметь положительный или отрицательный результат в будущем. Они также могут торговать акциями с другими игроками в игре.





Это позволяет игрокам научиться проводить фундаментальный анализ и инвестировать в компании без каких-либо предварительных знаний по этому вопросу. Это безопасная инвестиция, потому что они играют в виртуальном мире, где они не будут рисковать деньгами. Игра учит, как инвестировать в реальном мире, не рискуя деньгами и не испытывая потерь, а только выигрывая за счет дивидендов.