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Stakeholder Idle Game (Мод меню)

Stakeholder Idle Game (Мод меню) 0.158

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Версия:
0.158
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BoneApps
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 348

Stakeholder Idle Game (Мод меню) - Игра веселая и познавательная. Игрокам представлены различные акции многих компаний, и они могут выбрать покупку той, которая, по их мнению, будет иметь положительный или отрицательный результат в будущем. Они также могут торговать акциями с другими игроками в игре.


Это позволяет игрокам научиться проводить фундаментальный анализ и инвестировать в компании без каких-либо предварительных знаний по этому вопросу. Это безопасная инвестиция, потому что они играют в виртуальном мире, где они не будут рисковать деньгами. Игра учит, как инвестировать в реальном мире, не рискуя деньгами и не испытывая потерь, а только выигрывая за счет дивидендов.


Скриншоты

Информация о модах

MOD MENU

✶ Неограниченные деньги

✶ Неограниченное количество золотых слитков

✶ Неограниченное количество сертификатов

** тратьте, как хотите, даже если их недостаточно

 Теги темы: Мод меню

Скачать Stakeholder Idle Game (Мод меню) 0.158 взлом

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Скачать Stakeholder Idle Game (Мод меню) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

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