Погрузитесь в волшебный мир восточной сказки с игрой Blood Shadow Twins, где вас ждут захватывающие приключения и возможность взращивания бессмертных. Игра предлагает богатые награды просто за вход в систему, что поможет вам блистать в бою, летать на мечах и действовать как на реке, так и на море. Начав свой путь Кунь Цянь, вы сможете полностью окунуться в атмосферу древнего востока, где две чашки вина исчерпают вашу радость и наполнят духом приключений.





В ней вам предстоит выбрать один из 5 сект "Прошлое и настоящее", каждый из которых обладает уникальными способностями и возможностью свободно переключаться между двумя формами. Это добавляет глубины игровому процессу и позволяет создавать уникальные стратегии для преодоления всех препятствий на вашем пути. Наслаждайтесь свободой выбора и бесконечными возможностями в этом фантастическом мире.





В течение первых 7 дней игры вас ждут невероятные бонусы: маунт, красное снаряжение, игровые перки и 1 миллион КНБ. Эти награды помогут вам быстрее адаптироваться и стать настоящей легендой в мире Blood Shadow Twins. Присоединяйтесь к эпическим сражениям, исследуйте захватывающие локации и станьте бессмертным героем восточной сказки!