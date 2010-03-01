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Huyết Ảnh Song Sinh (Полная версия)

Huyết Ảnh Song Sinh (Полная версия) 1.0.1

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
VN Travellet
Версия:
1.0.1
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 746 Мб
id приложения:
com.hass.az
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
12

Погрузитесь в волшебный мир восточной сказки с игрой Blood Shadow Twins, где вас ждут захватывающие приключения и возможность взращивания бессмертных. Игра предлагает богатые награды просто за вход в систему, что поможет вам блистать в бою, летать на мечах и действовать как на реке, так и на море. Начав свой путь Кунь Цянь, вы сможете полностью окунуться в атмосферу древнего востока, где две чашки вина исчерпают вашу радость и наполнят духом приключений.


В ней вам предстоит выбрать один из 5 сект "Прошлое и настоящее", каждый из которых обладает уникальными способностями и возможностью свободно переключаться между двумя формами. Это добавляет глубины игровому процессу и позволяет создавать уникальные стратегии для преодоления всех препятствий на вашем пути. Наслаждайтесь свободой выбора и бесконечными возможностями в этом фантастическом мире.


В течение первых 7 дней игры вас ждут невероятные бонусы: маунт, красное снаряжение, игровые перки и 1 миллион КНБ. Эти награды помогут вам быстрее адаптироваться и стать настоящей легендой в мире Blood Shadow Twins. Присоединяйтесь к эпическим сражениям, исследуйте захватывающие локации и станьте бессмертным героем восточной сказки!


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Информация о модах

полная версия

 Теги темы: оригинал

Скачать Huyết Ảnh Song Sinh (Полная версия) 1.0.1 взлом

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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