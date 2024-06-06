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Army Defence (Мод, Много денег)

Army Defence (Мод, Много денег) 1.4.2

7
0
Скачать (130 Мб)
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Версия:
1.4.2
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.war.no
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
2
Просмотров:
4 452

Army Defense - это захватывающая и динамичная боевая игра, которая поднимет ваш адреналин на новый уровень. В этой игре вас ждут опасные и сложные миссии, и каждый ваш враг готов атаковать вас. Чтобы выжить и успешно завершить эти миссии, вам потребуется не только мужество, но и стратегическое мышление.


Вы будете сталкиваться с врагами, которые будут стремиться уничтожить вас, и ваша задача - принять соответствующие меры предосторожности. Вам придется быть всегда на чеку, готовым защищаться и использовать все доступные средства, чтобы сохранить свою жизнь.


Подходите к каждой миссии внимательно, анализируйте ситуацию, ищите слабые места врагов и дожидайтесь подходящего момента для решительного штурма их базы. Только таким образом вы сможете облегчить свою победу и преодолеть все трудности, которые встретятся на вашем пути. Army Defense предоставляет вам возможность почувствовать себя настоящим героем в боевых действиях и победить врагов.


Скриншоты

Информация о модах

ㆍМеню

ㆍНеограниченная валюта

ㆍВсплывающее окно без рекламы

 Теги темы: Много денег

Скачать Army Defence (Мод, Много денег) 1.4.2 взлом

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Скачать Army Defence (Мод, Много денег)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Army Defence (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 1 час назад
Da-Da, извините за неудобства
0
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Da-Da
Da-Da 9 часов назад
Мод не работает, от слова со всем! Реклама всплывает а валюта тратятся (
0
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