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Bloodline: Heroes of Lithas

Bloodline: Heroes of Lithas 0.6.133

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GOAT Games
Версия:
0.6.133
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 680 Мб
id приложения:
com.goatgames.snd.gb.gp
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 818

Bloodline: Heroes of Lithas - это захватывающая ролевая игра, которая увлечет вас в мир приключений и стратегических решений. С постоянно расширяющимся контентом и геймплеем, игроки могут наслаждаться разнообразием возможностей, позволяющих заниматься различными делами в огромном мире Литас и его многочисленных конфликтов.


Исследование мира Литас открывает перед вами множество интересных мест, загадочных локаций и захватывающих историй. Каждый уголок мира скрывает свои тайны и вызовы, готовые испытать ваши навыки и смекалку. Будьте готовы к различным заданиям, исследованиям и встречам с уникальными персонажами.


Кроме того, игроки могут насладиться участием в многочисленных онлайн-мероприятиях вместе с друзьями. Сражайтесь в эпических битвах, объединяйтесь для выполнения заданий или соревнуйтесь в различных испытаниях. В Bloodline: Heroes of Lithas есть что-то для каждого игрока, независимо от их предпочтений и игрового стиля.


Скриншоты

Информация о модах

Боевая скорость

 Теги темы: Встроенный кэш

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Скачать Bloodline: Heroes of Lithas 680 Мб Ссылка 2 680 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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