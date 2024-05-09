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Pocket ZONE 2 (Мод, Бесплатные покупки)

Pocket ZONE 2 (Мод, Бесплатные покупки) 0.19

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Garden of Dreams Games
Версия:
0.19
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 70 Мб
id приложения:
com.ASGdev.PocketZONE2
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
260

Pocket ZONE 2 — это захватывающая игра в жанре выживания, которая уносит игроков в опасные пределы запретной зоны Чернобыля. Если вы фанат игр на выживание, эта игра предоставит вам уникальную возможность испытать свои навыки в экстремальных условиях. Игра обещает не только напряжённое приключение, но и глубоко проработанный сюжет, который погружает игроков в мрачную атмосферу после ядерной катастрофы.


Обновлённая версия игры предлагает улучшенную графику и более яркое звуковое оформление, что делает игровой процесс ещё более реалистичным и погружающим. В этой версии игроков ждут новые испытания и опасности, а также расширенные возможности для исследования и выживания в радиоактивной пустоши.


Игра также включает в себя ряд интересных функций, таких как строительство убежищ, сбор ресурсов, и взаимодействие с другими выжившими. Каждое действие и решение в "Pocket ZONE 2" может иметь далеко идущие последствия, что добавляет напряженности и заставляет игроков тщательно подходить к процессу выживания. Это делает "Pocket ZONE 2" отличным выбором для тех, кто ищет сложную и увлекательную игру в жанре выживания.


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Скачать Pocket ZONE 2 (Мод, Бесплатные покупки) 0.19 взлом

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Скачать Pocket ZONE 2 (Мод, Бесплатные покупки) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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